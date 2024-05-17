https://ria.ru/20240517/ssha-1946625878.html

МИД Китая назвал ответственных за обострение украинского кризиса

МИД Китая назвал ответственных за обострение украинского кризиса - РИА Новости, 17.05.2024

МИД Китая назвал ответственных за обострение украинского кризиса

США с их менталитетом холодной войны несут неотвратимую ответственность за возникновение и обострение украинского кризиса, заявил на брифинге в пятницу... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T12:02

2024-05-17T12:02

2024-05-17T12:02

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ПЕКИН, 17 мая – РИА Новости. США с их менталитетом холодной войны несут неотвратимую ответственность за возникновение и обострение украинского кризиса, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Ранее заместитель официального представителя госдепартамента США Ведант Патель заявил, что по оценке Вашингтона, Китай не может рассчитывать на улучшение отношений с Европой, продолжая поддерживать Россию в вопросе украинского конфликта. "По логике США, если что-то не черное, то непременно белое. Это позиция поиска врагов вместо поиска мира и продолжение менталитета холодной войны", - заявил Ван Вэньбинь. Он подчеркнул, что "фактически, США с их менталитетом холодной войны несут неотвратимую ответственность за возникновение и обострение украинского кризиса". "Китай не является инициатором или стороной украинского кризиса, мы всегда стоим на стороне мира и диалога, всегда привержены содействию миру и переговорам, а также активно поддерживаем выстраивание сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности", - добавил он.

https://ria.ru/20240508/kitay-1944676462.html

https://ria.ru/20240506/ukraina-1944199132.html

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