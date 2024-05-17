Рейтинг@Mail.ru
Компания "Спутникс" запустила на орбиту шесть спутников - РИА Новости, 17.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:52 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/sputniki-1946791873.html
Компания "Спутникс" запустила на орбиту шесть спутников
Компания "Спутникс" запустила на орбиту шесть спутников - РИА Новости, 17.05.2024
Компания "Спутникс" запустила на орбиту шесть спутников
Компания "Спутникс" запустила на орбиту ещё два спутника ДЗЗ "Зоркий-2М" и четыре аппарата автоматической идентификационной системы (АИС) SITRO-AIS для трекинга РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T20:52
2024-05-17T20:52
космос - риа наука
россия
плесецк
"спутникс"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909183572_0:0:1119:630_1920x0_80_0_0_6aba879672d0565732553e16536ac64e.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Компания "Спутникс" запустила на орбиту ещё два спутника ДЗЗ "Зоркий-2М" и четыре аппарата автоматической идентификационной системы (АИС) SITRO-AIS для трекинга морских судов, сообщила в пятницу компания. "Сегодня на орбиту была запущена новая партия гражданских космических аппаратов производства частной российской компании "СПУТНИКС" (дочерняя компания "СИТРОНИКС СПЕЙС")", - говорится в сообщении в телеграм-канале компании. Отмечается, что со всех спутников получена телеметрия, аппараты взяты на управление Центром управления полетами компании. В "Спутникс" уточнили, что среди запущенных спутников два космических аппарата дистанционного зондирования Земли "Зоркий-2М" и четыре спутника автоматической идентификационной системы (АИС) SITRO-AIS для трекинга морских судов. "Зоркий-2М" оснащены мультиспектральной камерой, которая позволяет им получать изображения земной поверхности в четырех спектральных диапазонах (красный, зеленый, синий, ближний инфракрасный) с разрешением от 2,5 до 2,8 метра на пиксель. На орбите уже работают два таких аппарата. На спутниках системы SITRO-AIS стоит аппаратура для приема и передачи сигналов системы автоматической идентификации с морских судов на наземные станции для контроля и обеспечения безопасности мореплавания, в том числе по Северному морскому пути. В настоящее время в группировке SITRO-AIS вместе с запущенными спутниками уже работают 28 специализированных космических аппарата, кроме того, приемной аппаратурой АИС оснащены и все спутники "Зоркий-2М". Ранее президент Sitronics Group Николай Пожидаев сообщил в интервью РИА Новости, что за два года "Ситроникс" развернётся на орбите группировки из 33 аппаратов "Зоркий-2М" и порядка 80 спутников SITRO-AIS к концу 2024 года. Минобороны РФ сообщило в ночь на 17 мая о пуске ракеты "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк. О том, какие аппараты были на борту, не уточнялось.
https://ria.ru/20240412/sputniki-1939614203.html
https://ria.ru/20240517/sputniki-1946678150.html
россия
плесецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909183572_0:0:1027:770_1920x0_80_0_0_4f3616233c545345bfe6310d6d4f7947.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, россия, плесецк, "спутникс"
Космос - РИА Наука, Россия, Плесецк, "Спутникс"
Компания "Спутникс" запустила на орбиту шесть спутников

Компания "Спутникс" запустила на орбиту 6 спутников ДЗЗ "Зоркий-2М"

© Фото : SPUTNIXСпутник "Зоркий-2М" компании "Спутникс"
Спутник Зоркий-2М компании Спутникс - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© Фото : SPUTNIX
Спутник "Зоркий-2М" компании "Спутникс" . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Компания "Спутникс" запустила на орбиту ещё два спутника ДЗЗ "Зоркий-2М" и четыре аппарата автоматической идентификационной системы (АИС) SITRO-AIS для трекинга морских судов, сообщила в пятницу компания.
"Сегодня на орбиту была запущена новая партия гражданских космических аппаратов производства частной российской компании "СПУТНИКС" (дочерняя компания "СИТРОНИКС СПЕЙС")", - говорится в сообщении в телеграм-канале компании.
Запуск ракеты Союз-2.1б со спутниками с космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
Мантуров назвал количество российских спутников на орбите
12 апреля, 14:09
Отмечается, что со всех спутников получена телеметрия, аппараты взяты на управление Центром управления полетами компании.
В "Спутникс" уточнили, что среди запущенных спутников два космических аппарата дистанционного зондирования Земли "Зоркий-2М" и четыре спутника автоматической идентификационной системы (АИС) SITRO-AIS для трекинга морских судов.
"Зоркий-2М" оснащены мультиспектральной камерой, которая позволяет им получать изображения земной поверхности в четырех спектральных диапазонах (красный, зеленый, синий, ближний инфракрасный) с разрешением от 2,5 до 2,8 метра на пиксель. На орбите уже работают два таких аппарата.
На спутниках системы SITRO-AIS стоит аппаратура для приема и передачи сигналов системы автоматической идентификации с морских судов на наземные станции для контроля и обеспечения безопасности мореплавания, в том числе по Северному морскому пути.
В настоящее время в группировке SITRO-AIS вместе с запущенными спутниками уже работают 28 специализированных космических аппарата, кроме того, приемной аппаратурой АИС оснащены и все спутники "Зоркий-2М".
Ранее президент Sitronics Group Николай Пожидаев сообщил в интервью РИА Новости, что за два года "Ситроникс" развернётся на орбите группировки из 33 аппаратов "Зоркий-2М" и порядка 80 спутников SITRO-AIS к концу 2024 года.
Минобороны РФ сообщило в ночь на 17 мая о пуске ракеты "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк. О том, какие аппараты были на борту, не уточнялось.
Спутник в космосе на фоне Земли - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
Путин рассказал о работе российской группировки спутников
Вчера, 14:22
 
Космос - РИА НаукаРоссияПлесецк"Спутникс"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала