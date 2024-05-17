https://ria.ru/20240517/sputniki-1946791873.html
Компания "Спутникс" запустила на орбиту шесть спутников
Компания "Спутникс" запустила на орбиту шесть спутников - РИА Новости, 17.05.2024
Компания "Спутникс" запустила на орбиту шесть спутников
Компания "Спутникс" запустила на орбиту ещё два спутника ДЗЗ "Зоркий-2М" и четыре аппарата автоматической идентификационной системы (АИС) SITRO-AIS для трекинга РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T20:52
2024-05-17T20:52
2024-05-17T20:52
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Компания "Спутникс" запустила на орбиту ещё два спутника ДЗЗ "Зоркий-2М" и четыре аппарата автоматической идентификационной системы (АИС) SITRO-AIS для трекинга морских судов, сообщила в пятницу компания. "Сегодня на орбиту была запущена новая партия гражданских космических аппаратов производства частной российской компании "СПУТНИКС" (дочерняя компания "СИТРОНИКС СПЕЙС")", - говорится в сообщении в телеграм-канале компании. Отмечается, что со всех спутников получена телеметрия, аппараты взяты на управление Центром управления полетами компании. В "Спутникс" уточнили, что среди запущенных спутников два космических аппарата дистанционного зондирования Земли "Зоркий-2М" и четыре спутника автоматической идентификационной системы (АИС) SITRO-AIS для трекинга морских судов. "Зоркий-2М" оснащены мультиспектральной камерой, которая позволяет им получать изображения земной поверхности в четырех спектральных диапазонах (красный, зеленый, синий, ближний инфракрасный) с разрешением от 2,5 до 2,8 метра на пиксель. На орбите уже работают два таких аппарата. На спутниках системы SITRO-AIS стоит аппаратура для приема и передачи сигналов системы автоматической идентификации с морских судов на наземные станции для контроля и обеспечения безопасности мореплавания, в том числе по Северному морскому пути. В настоящее время в группировке SITRO-AIS вместе с запущенными спутниками уже работают 28 специализированных космических аппарата, кроме того, приемной аппаратурой АИС оснащены и все спутники "Зоркий-2М". Ранее президент Sitronics Group Николай Пожидаев сообщил в интервью РИА Новости, что за два года "Ситроникс" развернётся на орбите группировки из 33 аппаратов "Зоркий-2М" и порядка 80 спутников SITRO-AIS к концу 2024 года. Минобороны РФ сообщило в ночь на 17 мая о пуске ракеты "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк. О том, какие аппараты были на борту, не уточнялось.
https://ria.ru/20240412/sputniki-1939614203.html
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космос - риа наука, россия, плесецк, "спутникс"
Космос - РИА Наука, Россия, Плесецк, "Спутникс"
Компания "Спутникс" запустила на орбиту шесть спутников
Компания "Спутникс" запустила на орбиту 6 спутников ДЗЗ "Зоркий-2М"
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Компания "Спутникс" запустила на орбиту ещё два спутника ДЗЗ "Зоркий-2М" и четыре аппарата автоматической идентификационной системы (АИС) SITRO-AIS для трекинга морских судов, сообщила в пятницу компания.
"Сегодня на орбиту была запущена новая партия гражданских космических аппаратов производства частной российской компании "СПУТНИКС" (дочерняя компания "СИТРОНИКС СПЕЙС")", - говорится в сообщении в телеграм-канале компании.
Отмечается, что со всех спутников получена телеметрия, аппараты взяты на управление Центром управления полетами компании.
В "Спутникс" уточнили, что среди запущенных спутников два космических аппарата дистанционного зондирования Земли "Зоркий-2М" и четыре спутника автоматической идентификационной системы (АИС) SITRO-AIS для трекинга морских судов.
"Зоркий-2М" оснащены мультиспектральной камерой, которая позволяет им получать изображения земной поверхности в четырех спектральных диапазонах (красный, зеленый, синий, ближний инфракрасный) с разрешением от 2,5 до 2,8 метра на пиксель. На орбите уже работают два таких аппарата.
На спутниках системы SITRO-AIS стоит аппаратура для приема и передачи сигналов системы автоматической идентификации с морских судов на наземные станции для контроля и обеспечения безопасности мореплавания, в том числе по Северному морскому пути.
В настоящее время в группировке SITRO-AIS вместе с запущенными спутниками уже работают 28 специализированных космических аппарата, кроме того, приемной аппаратурой АИС оснащены и все спутники "Зоркий-2М".
Ранее президент Sitronics Group Николай Пожидаев сообщил в интервью РИА Новости, что за два года "Ситроникс" развернётся на орбите группировки из 33 аппаратов "Зоркий-2М" и порядка 80 спутников SITRO-AIS к концу 2024 года.
Минобороны РФ сообщило в ночь на 17 мая о пуске ракеты "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк. О том, какие аппараты были на борту, не уточнялось.