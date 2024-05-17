https://ria.ru/20240517/sputniki-1946678150.html
Путин рассказал о работе российской группировки спутников
Путин рассказал о работе российской группировки спутников - РИА Новости, 17.05.2024
Путин рассказал о работе российской группировки спутников
Российская группировка спутников работает устойчиво, РФ значительно увеличила жизненный цикл своих космических аппаратов, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T14:22
2024-05-17T14:22
2024-05-17T14:22
космос - риа наука
россия
владимир путин
технологии
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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Российская группировка спутников работает устойчиво, РФ значительно увеличила жизненный цикл своих космических аппаратов, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы время использования своих спутников на орбите - их жизненный цикл - увеличили значительно. Она (российская группировка спутников – ред.) функционирует устойчиво", - сказал Путин во время общения Путина со студентами в Харбинском политехническом университете.
https://ria.ru/20240412/sputniki-1939614203.html
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космос - риа наука, россия, владимир путин, технологии
Космос - РИА Наука, Россия, Владимир Путин, Технологии
Путин рассказал о работе российской группировки спутников
Путин: РФ значительно увеличила жизненный цикл своих космических спутников