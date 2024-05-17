Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о работе российской группировки спутников - РИА Новости, 17.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:22 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/sputniki-1946678150.html
Путин рассказал о работе российской группировки спутников
Путин рассказал о работе российской группировки спутников - РИА Новости, 17.05.2024
Путин рассказал о работе российской группировки спутников
Российская группировка спутников работает устойчиво, РФ значительно увеличила жизненный цикл своих космических аппаратов, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T14:22
2024-05-17T14:22
космос - риа наука
россия
владимир путин
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923608727_0:58:3435:1990_1920x0_80_0_0_ed3021c048b383f12e0b35bdb4083588.jpg
ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Российская группировка спутников работает устойчиво, РФ значительно увеличила жизненный цикл своих космических аппаратов, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы время использования своих спутников на орбите - их жизненный цикл - увеличили значительно. Она (российская группировка спутников – ред.) функционирует устойчиво", - сказал Путин во время общения Путина со студентами в Харбинском политехническом университете.
https://ria.ru/20240412/sputniki-1939614203.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923608727_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_e29be3875ac06b0bb891cd530f3e23d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, россия, владимир путин, технологии
Космос - РИА Наука, Россия, Владимир Путин, Технологии
Путин рассказал о работе российской группировки спутников

Путин: РФ значительно увеличила жизненный цикл своих космических спутников

© iStock.com / NiseriNСпутник в космосе на фоне Земли
Спутник в космосе на фоне Земли - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© iStock.com / NiseriN
Спутник в космосе на фоне Земли. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Российская группировка спутников работает устойчиво, РФ значительно увеличила жизненный цикл своих космических аппаратов, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы время использования своих спутников на орбите - их жизненный цикл - увеличили значительно. Она (российская группировка спутников – ред.) функционирует устойчиво", - сказал Путин во время общения Путина со студентами в Харбинском политехническом университете.
Запуск ракеты Союз-2.1б со спутниками с космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
Мантуров назвал количество российских спутников на орбите
12 апреля, 14:09
 
Космос - РИА НаукаРоссияВладимир ПутинТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала