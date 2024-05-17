https://ria.ru/20240517/sputniki-1946678150.html

Путин рассказал о работе российской группировки спутников

Путин рассказал о работе российской группировки спутников - РИА Новости, 17.05.2024

Путин рассказал о работе российской группировки спутников

Российская группировка спутников работает устойчиво, РФ значительно увеличила жизненный цикл своих космических аппаратов, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T14:22

2024-05-17T14:22

2024-05-17T14:22

космос - риа наука

россия

владимир путин

технологии

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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Российская группировка спутников работает устойчиво, РФ значительно увеличила жизненный цикл своих космических аппаратов, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы время использования своих спутников на орбите - их жизненный цикл - увеличили значительно. Она (российская группировка спутников – ред.) функционирует устойчиво", - сказал Путин во время общения Путина со студентами в Харбинском политехническом университете.

https://ria.ru/20240412/sputniki-1939614203.html

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космос - риа наука, россия, владимир путин, технологии