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Эксперты Sputnik рассказали о вызовах и преимуществах AI технологий - РИА Новости, 17.05.2024
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15:40 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/sputnik-1946699706.html
Эксперты Sputnik рассказали о вызовах и преимуществах AI технологий
Эксперты Sputnik рассказали о вызовах и преимуществах AI технологий - РИА Новости, 17.05.2024
Эксперты Sputnik рассказали о вызовах и преимуществах AI технологий
Мастер-класс по проекту SputnikPro в смешанном формате прошел на площадке XV Международного экономического форума "Россия — Исламский мир: KazanForum" при... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T15:40
2024-05-17T15:40
технологии
sputnik
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МОСКВА, 17мая - РИА Новости. Мастер-класс по проекту SputnikPro в смешанном формате прошел на площадке XV Международного экономического форума "Россия — Исламский мир: KazanForum" при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям (Татмедиа) и Союза информационных агентств Организации исламского сотрудничества (UNA OIC).Директор специальных проектов Михаил Конрад поделился с коллегами опытом применения искусственного интеллекта в работе СМИ. Директор по международному сотрудничеству Василий Пушков стал модератором сессии, организованной для участников форума и журналистов исламских стран.Генеральный директор Союза информационных агентств ОИС Мохаммед Аль Ями выступил с приветственным словом, в котором подчеркнул важность подобного диалога о новых технологиях.По итогам лекции Михаил Конрад прокомментировал: "Мы получили отличную возможность рассказать о наших новейших разработках максимально широкому кругу слушателей. Надеемся, что своим рассказом мы не только проинформировали, но вдохновили коллег на собственные эксперименты с технологиями будущего".Встреча прошла в рамках подписанного в 2021 году меморандума о взаимопонимании с UNA OIC, который стал базисом для совместных проектов двух агентств. В 2022 году UNA OIC стали партнерами Международной конференции "Россия – исламский мир: практические шаги в медиасотрудничестве", которая проходила на площадке агентства.
https://ria.ru/20240516/master-klass-1946469755.html
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технологии, sputnik, искусственный интеллект (ии)
Технологии, Sputnik, Искусственный интеллект (ИИ)

Эксперты Sputnik рассказали о вызовах и преимуществах AI технологий

© РИА Новости / Олег КазанцевМастер-класс "Искусственный интеллект и его использование в медиа"
Мастер-класс Искусственный интеллект и его использование в медиа - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Олег Казанцев
Мастер-класс "Искусственный интеллект и его использование в медиа"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17мая - РИА Новости. Мастер-класс по проекту SputnikPro в смешанном формате прошел на площадке XV Международного экономического форума "Россия — Исламский мир: KazanForum" при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям (Татмедиа) и Союза информационных агентств Организации исламского сотрудничества (UNA OIC).
Директор специальных проектов Михаил Конрад поделился с коллегами опытом применения искусственного интеллекта в работе СМИ. Директор по международному сотрудничеству Василий Пушков стал модератором сессии, организованной для участников форума и журналистов исламских стран.
Мастер-класс SputnikPro об особенностях освещения спортивных мероприятий для журналистов исламского мира - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Мастер-класс о спортновостях дал SputnikPro журналистам исламского мира
16 мая, 16:31
Генеральный директор Союза информационных агентств ОИС Мохаммед Аль Ями выступил с приветственным словом, в котором подчеркнул важность подобного диалога о новых технологиях.
По итогам лекции Михаил Конрад прокомментировал: "Мы получили отличную возможность рассказать о наших новейших разработках максимально широкому кругу слушателей. Надеемся, что своим рассказом мы не только проинформировали, но вдохновили коллег на собственные эксперименты с технологиями будущего".
Встреча прошла в рамках подписанного в 2021 году меморандума о взаимопонимании с UNA OIC, который стал базисом для совместных проектов двух агентств. В 2022 году UNA OIC стали партнерами Международной конференции "Россия – исламский мир: практические шаги в медиасотрудничестве", которая проходила на площадке агентства.
Sputnik провел мастер-класс для Союза информационных агентств стран ОИС - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
Sputnik провел мастер-класс для Союза информационных агентств стран ОИС
23 апреля, 17:57
 
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