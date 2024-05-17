https://ria.ru/20240517/sputnik-1946699706.html

Эксперты Sputnik рассказали о вызовах и преимуществах AI технологий

Эксперты Sputnik рассказали о вызовах и преимуществах AI технологий - РИА Новости, 17.05.2024

Эксперты Sputnik рассказали о вызовах и преимуществах AI технологий

Мастер-класс по проекту SputnikPro в смешанном формате прошел на площадке XV Международного экономического форума "Россия — Исламский мир: KazanForum" при... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T15:40

2024-05-17T15:40

2024-05-17T15:40

технологии

sputnik

искусственный интеллект (ии)

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МОСКВА, 17мая - РИА Новости. Мастер-класс по проекту SputnikPro в смешанном формате прошел на площадке XV Международного экономического форума "Россия — Исламский мир: KazanForum" при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям (Татмедиа) и Союза информационных агентств Организации исламского сотрудничества (UNA OIC).Директор специальных проектов Михаил Конрад поделился с коллегами опытом применения искусственного интеллекта в работе СМИ. Директор по международному сотрудничеству Василий Пушков стал модератором сессии, организованной для участников форума и журналистов исламских стран.Генеральный директор Союза информационных агентств ОИС Мохаммед Аль Ями выступил с приветственным словом, в котором подчеркнул важность подобного диалога о новых технологиях.По итогам лекции Михаил Конрад прокомментировал: "Мы получили отличную возможность рассказать о наших новейших разработках максимально широкому кругу слушателей. Надеемся, что своим рассказом мы не только проинформировали, но вдохновили коллег на собственные эксперименты с технологиями будущего".Встреча прошла в рамках подписанного в 2021 году меморандума о взаимопонимании с UNA OIC, который стал базисом для совместных проектов двух агентств. В 2022 году UNA OIC стали партнерами Международной конференции "Россия – исламский мир: практические шаги в медиасотрудничестве", которая проходила на площадке агентства.

https://ria.ru/20240516/master-klass-1946469755.html

https://ria.ru/20240423/master-klass-1941845483.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

технологии, sputnik, искусственный интеллект (ии)