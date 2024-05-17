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Зеленского предупредили, что случится с Украиной, если не начать переговоры - РИА Новости, 17.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:03 17.05.2024 (обновлено: 20:04 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/spetsoperatsiya-1946785248.html
Зеленского предупредили, что случится с Украиной, если не начать переговоры
Зеленского предупредили, что случится с Украиной, если не начать переговоры - РИА Новости, 17.05.2024
Зеленского предупредили, что случится с Украиной, если не начать переговоры
Российская войска могут дойти до Одессы, если киевский режим не пойдет на переговоры, предположил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T20:03
2024-05-17T20:04
специальная военная операция на украине
в мире
украина
одесса
владимир зеленский
министерство обороны сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Российская войска могут дойти до Одессы, если киевский режим не пойдет на переговоры, предположил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Я не думаю, что есть интерес идти на другую сторону Днепра за исключением Одессу. В остальном, полагаю, что они продолжат наступать, если Киев не будет предпринимать шагов", — отметил он.Президента Украины Владимира Зеленского предупреждают, что в противном случае российские войска закроют брешь на линии фронта с восточной линии от реки Днепр. При этом Макгергор добавил, что таким образом Россия обеспечит создание нейтральной демилитаризированной зоны.Во вторник Минобороны сообщило, что российские военные продвинулись вглубь обороны ВСУ в Харьковской области. Российские военные несколько дней активно продвигаются в Харьковской области. Двенадцатого мая Министерство обороны сообщило об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. В понедельник стало известно, что армия взяла под контроль Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.
https://ria.ru/20240517/ukraina-1946731696.html
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в мире, украина, одесса, владимир зеленский, министерство обороны сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Одесса, Владимир Зеленский, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины
Зеленского предупредили, что случится с Украиной, если не начать переговоры

Макгрегор: Россия возьмет Одессу, если Киев не пойдет на переговоры

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Российская войска могут дойти до Одессы, если киевский режим не пойдет на переговоры, предположил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Я не думаю, что есть интерес идти на другую сторону Днепра за исключением Одессу. В остальном, полагаю, что они продолжат наступать, если Киев не будет предпринимать шагов", — отметил он.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
Стало известно о ярости украинцев из-за поступка Зеленского в Харькове
Вчера, 17:18
Президента Украины Владимира Зеленского предупреждают, что в противном случае российские войска закроют брешь на линии фронта с восточной линии от реки Днепр. При этом Макгергор добавил, что таким образом Россия обеспечит создание нейтральной демилитаризированной зоны.
Во вторник Минобороны сообщило, что российские военные продвинулись вглубь обороны ВСУ в Харьковской области. Российские военные несколько дней активно продвигаются в Харьковской области. Двенадцатого мая Министерство обороны сообщило об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. В понедельник стало известно, что армия взяла под контроль Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.
Боевая работа в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
Пентагон бьется над загадками, возникшими в зоне СВО, пишут СМИ
Вчера, 18:14
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаОдессаВладимир ЗеленскийМинистерство обороны СШАВооруженные силы Украины
 
 
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