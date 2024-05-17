https://ria.ru/20240517/spetsoperatsiya-1946785248.html

Зеленского предупредили, что случится с Украиной, если не начать переговоры

Зеленского предупредили, что случится с Украиной, если не начать переговоры - РИА Новости, 17.05.2024

Зеленского предупредили, что случится с Украиной, если не начать переговоры

Российская войска могут дойти до Одессы, если киевский режим не пойдет на переговоры, предположил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T20:03

2024-05-17T20:03

2024-05-17T20:04

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Российская войска могут дойти до Одессы, если киевский режим не пойдет на переговоры, предположил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Я не думаю, что есть интерес идти на другую сторону Днепра за исключением Одессу. В остальном, полагаю, что они продолжат наступать, если Киев не будет предпринимать шагов", — отметил он.Президента Украины Владимира Зеленского предупреждают, что в противном случае российские войска закроют брешь на линии фронта с восточной линии от реки Днепр. При этом Макгергор добавил, что таким образом Россия обеспечит создание нейтральной демилитаризированной зоны.Во вторник Минобороны сообщило, что российские военные продвинулись вглубь обороны ВСУ в Харьковской области. Российские военные несколько дней активно продвигаются в Харьковской области. Двенадцатого мая Министерство обороны сообщило об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. В понедельник стало известно, что армия взяла под контроль Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.

https://ria.ru/20240517/ukraina-1946731696.html

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в мире, украина, одесса, владимир зеленский, министерство обороны сша, вооруженные силы украины