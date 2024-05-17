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Ганчев рассказал о положении ВС России в Волчанске Харьковской области
Ганчев рассказал о положении ВС России в Волчанске Харьковской области - РИА Новости, 17.05.2024
Ганчев рассказал о положении ВС России в Волчанске Харьковской области
Бои в Волчанске Харьковской области продолжаются, каждая отвоеванная улица – результат серьезных и сложных сражений, сообщил в своем Telegram-канале глава... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T18:48
2024-05-17T18:48
2024-05-17T18:49
специальная военная операция на украине
волчанск
виталий ганчев
вооруженные силы рф
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безопасность
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МОСКВА,17 мая - РИА Новости. Бои в Волчанске Харьковской области продолжаются, каждая отвоеванная улица – результат серьезных и сложных сражений, сообщил в своем Telegram-канале глава российской администрации региона Виталий Ганчев."Главный город, на пороге освобождения которого мы находимся – это Волчанск. Бои продолжаются, можем сказать, что каждая отвоеванная у врага улица - результат серьезных и сложных сражений", - сообщил Ганчев.
https://ria.ru/20240514/kharkov-1945766402.html
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волчанск, виталий ганчев, вооруженные силы рф, харьковская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Волчанск, Виталий Ганчев, Вооруженные силы РФ, Харьковская область, Безопасность
Ганчев рассказал о положении ВС России в Волчанске Харьковской области
Ганчев назвал Волчанск главным городом на пороге которого находятся ВС РФ