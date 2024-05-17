https://ria.ru/20240517/spetsoperatsiya-1946763724.html

Ганчев рассказал о положении ВС России в Волчанске Харьковской области

Ганчев рассказал о положении ВС России в Волчанске Харьковской области - РИА Новости, 17.05.2024

Ганчев рассказал о положении ВС России в Волчанске Харьковской области

Бои в Волчанске Харьковской области продолжаются, каждая отвоеванная улица – результат серьезных и сложных сражений, сообщил в своем Telegram-канале глава... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T18:48

2024-05-17T18:48

2024-05-17T18:49

специальная военная операция на украине

волчанск

виталий ганчев

вооруженные силы рф

харьковская область

безопасность

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МОСКВА,17 мая - РИА Новости. Бои в Волчанске Харьковской области продолжаются, каждая отвоеванная улица – результат серьезных и сложных сражений, сообщил в своем Telegram-канале глава российской администрации региона Виталий Ганчев."Главный город, на пороге освобождения которого мы находимся – это Волчанск. Бои продолжаются, можем сказать, что каждая отвоеванная у врага улица - результат серьезных и сложных сражений", - сообщил Ганчев.

https://ria.ru/20240514/kharkov-1945766402.html

волчанск

харьковская область

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волчанск, виталий ганчев, вооруженные силы рф, харьковская область, безопасность