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Ганчев рассказал о положении ВС России в Волчанске Харьковской области - РИА Новости, 17.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:48 17.05.2024 (обновлено: 18:49 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/spetsoperatsiya-1946763724.html
Ганчев рассказал о положении ВС России в Волчанске Харьковской области
Ганчев рассказал о положении ВС России в Волчанске Харьковской области - РИА Новости, 17.05.2024
Ганчев рассказал о положении ВС России в Волчанске Харьковской области
Бои в Волчанске Харьковской области продолжаются, каждая отвоеванная улица – результат серьезных и сложных сражений, сообщил в своем Telegram-канале глава... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T18:48
2024-05-17T18:49
специальная военная операция на украине
волчанск
виталий ганчев
вооруженные силы рф
харьковская область
безопасность
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МОСКВА,17 мая - РИА Новости. Бои в Волчанске Харьковской области продолжаются, каждая отвоеванная улица – результат серьезных и сложных сражений, сообщил в своем Telegram-канале глава российской администрации региона Виталий Ганчев."Главный город, на пороге освобождения которого мы находимся – это Волчанск. Бои продолжаются, можем сказать, что каждая отвоеванная у врага улица - результат серьезных и сложных сражений", - сообщил Ганчев.
https://ria.ru/20240514/kharkov-1945766402.html
волчанск
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волчанск, виталий ганчев, вооруженные силы рф, харьковская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Волчанск, Виталий Ганчев, Вооруженные силы РФ, Харьковская область, Безопасность
Ганчев рассказал о положении ВС России в Волчанске Харьковской области

Ганчев назвал Волчанск главным городом на пороге которого находятся ВС РФ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА,17 мая - РИА Новости. Бои в Волчанске Харьковской области продолжаются, каждая отвоеванная улица – результат серьезных и сложных сражений, сообщил в своем Telegram-канале глава российской администрации региона Виталий Ганчев.
"Главный город, на пороге освобождения которого мы находимся – это Волчанск. Бои продолжаются, можем сказать, что каждая отвоеванная у врага улица - результат серьезных и сложных сражений", - сообщил Ганчев.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Россия всегда возвращает свое: очередь за Харьковом?
14 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВолчанскВиталий ГанчевВооруженные силы РФХарьковская областьБезопасность
 
 
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