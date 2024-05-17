https://ria.ru/20240517/spetsoperatsiya-1946727104.html

Это ловушка. На Западе забили тревогу из-за ЧП под Часовым Яром

Это ловушка. На Западе забили тревогу из-за ЧП под Часовым Яром - РИА Новости, 17.05.2024

Это ловушка. На Западе забили тревогу из-за ЧП под Часовым Яром

Украинские военные оказались в западне под Часовым Яром, предположил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T17:02

2024-05-17T17:02

2024-05-17T17:34

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Украинские военные оказались в западне под Часовым Яром, предположил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Поступают сообщения о том, что украинские войска фактически оказались в ловушке, в каком-то котле (под Часовым Яром. — Прим. ред.)", — отметил он.По словам эксперта, сейчас на этом направлении идут тяжелые бои. При этом он добавил, что если Часов Яр падет, то это полностью разрушит всю украинскую линию обороны в Донбассе."В любом случае русские, похоже, продолжают двигаться вперед", — резюмировал Меркурис.Ранее в пятницу в Министерстве обороны России сообщили, что расчеты РСЗО БМ-21 "Град" ивановских десантников уничтожили скопление живой силы и техники ВСУ в Часовом Яре.

https://ria.ru/20240517/ukraina-1946691870.html

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