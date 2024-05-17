https://ria.ru/20240517/spetsoperatsiya-1946699264.html

Российская группировка "Центр" отразила 59 контратак ВСУ за неделю

Российская группировка "Центр" отразила 59 контратак ВСУ за неделю - РИА Новости, 17.05.2024

Российская группировка "Центр" отразила 59 контратак ВСУ за неделю

Российские военнослужащие группировки войск "Центр" за неделю освободили Керамик в ДНР, нанесли поражение 14 украинским бригадам и отразили 59 контратак,... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T15:38

2024-05-17T15:38

2024-05-17T15:39

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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Центр" за неделю освободили Керамик в ДНР, нанесли поражение 14 украинским бригадам и отразили 59 контратак, противник потерял почти 2,5 тысячи солдат, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий освободили населенный пункт Керамик Донецкой Народной Республики, улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 14 бригад ВСУ и нацгвардии в районах населенных пунктов Новоалександровка, Евгеновка, Карловка и Розовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства. Отразили 59 контратак штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Архангельское, Семеновка, Очеретино, Соловьево, Новгородское, Уманское, Нетайлово и Бердычи Донецкой Народной Республики. "За неделю на данном направлении ВСУ потеряли до 2475 военнослужащих, четыре танка, в том числе один Abrams производства США, 20 боевых бронированных машин, 27 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 производства Хорватии", - добавили в МО РФ. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы группировкой "Центр" были поражены 23 орудия полевой артиллерии, из которых пять самоходных артиллерийских установок Paladin и три гаубицы М777 производства США.

https://ria.ru/20240516/ukraina-1946539785.html

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донецкая народная республика

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донецкая народная республика, россия, сша, вооруженные силы украины, безопасность