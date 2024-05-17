Рейтинг@Mail.ru
Российская группировка "Центр" отразила 59 контратак ВСУ за неделю - РИА Новости, 17.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:38 17.05.2024 (обновлено: 15:39 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/spetsoperatsiya-1946699264.html
Российская группировка "Центр" отразила 59 контратак ВСУ за неделю
Российская группировка "Центр" отразила 59 контратак ВСУ за неделю - РИА Новости, 17.05.2024
Российская группировка "Центр" отразила 59 контратак ВСУ за неделю
Российские военнослужащие группировки войск "Центр" за неделю освободили Керамик в ДНР, нанесли поражение 14 украинским бригадам и отразили 59 контратак,... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T15:38
2024-05-17T15:39
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
сша
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936728469_0:0:3296:1854_1920x0_80_0_0_663a5a2146ae4c9333e72b641ac6ca2c.jpg
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Центр" за неделю освободили Керамик в ДНР, нанесли поражение 14 украинским бригадам и отразили 59 контратак, противник потерял почти 2,5 тысячи солдат, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий освободили населенный пункт Керамик Донецкой Народной Республики, улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 14 бригад ВСУ и нацгвардии в районах населенных пунктов Новоалександровка, Евгеновка, Карловка и Розовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства. Отразили 59 контратак штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Архангельское, Семеновка, Очеретино, Соловьево, Новгородское, Уманское, Нетайлово и Бердычи Донецкой Народной Республики. "За неделю на данном направлении ВСУ потеряли до 2475 военнослужащих, четыре танка, в том числе один Abrams производства США, 20 боевых бронированных машин, 27 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 производства Хорватии", - добавили в МО РФ. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы группировкой "Центр" были поражены 23 орудия полевой артиллерии, из которых пять самоходных артиллерийских установок Paladin и три гаубицы М777 производства США.
https://ria.ru/20240516/ukraina-1946539785.html
https://ria.ru/20240516/ukraine-1946122816.html
донецкая народная республика
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936728469_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_7e854c035f136d3f41629c027f3b0e27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, россия, сша, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, США, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российская группировка "Центр" отразила 59 контратак ВСУ за неделю

МО: группировка "Центр" отразила 59 контратак, Киев потерял 2,5 тыс военных

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий группировки "Центр" ВС РФ на Авдеевском направлении специальной военной операции
Военнослужащий группировки Центр ВС РФ на Авдеевском направлении специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий группировки "Центр" ВС РФ на Авдеевском направлении специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Центр" за неделю освободили Керамик в ДНР, нанесли поражение 14 украинским бригадам и отразили 59 контратак, противник потерял почти 2,5 тысячи солдат, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий освободили населенный пункт Керамик Донецкой Народной Республики, улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 14 бригад ВСУ и нацгвардии в районах населенных пунктов Новоалександровка, Евгеновка, Карловка и Розовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Военнослужащий группировки войск Центр ВС России - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Россия унизила Запад на Украине, пишут СМИ
16 мая, 21:17
Отразили 59 контратак штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Архангельское, Семеновка, Очеретино, Соловьево, Новгородское, Уманское, Нетайлово и Бердычи Донецкой Народной Республики.
"За неделю на данном направлении ВСУ потеряли до 2475 военнослужащих, четыре танка, в том числе один Abrams производства США, 20 боевых бронированных машин, 27 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 производства Хорватии", - добавили в МО РФ.
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы группировкой "Центр" были поражены 23 орудия полевой артиллерии, из которых пять самоходных артиллерийских установок Paladin и три гаубицы М777 производства США.
Украинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата на передовой в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
"Спасения нет". Кто устроил ловушку для украинцев
16 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияСШАВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала