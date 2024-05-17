https://ria.ru/20240517/spetsoperatsiya-1946695582.html
ВСУ потеряли до 40 солдат в зоне ответственности "Днепра" за сутки
ВСУ потеряли до 40 солдат в зоне ответственности "Днепра" за сутки - РИА Новости, 17.05.2024
ВСУ потеряли до 40 солдат в зоне ответственности "Днепра" за сутки
Потери украинских войск в зоне ответственности группировки ВС РФ "Днепр" за минувшие сутки составили до 40 солдат и четыре автомобиля, сообщили в четверг в... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T15:26
2024-05-17T15:26
2024-05-17T15:27
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
пятихатки
запорожская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352348_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_ca4074a2d8a4a85a224a62ed1045a052.jpg
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Потери украинских войск в зоне ответственности группировки ВС РФ "Днепр" за минувшие сутки составили до 40 солдат и четыре автомобиля, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Нестерянка и Пятихатки Запорожской области. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих и четыре автомобиля", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
пятихатки
запорожская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352348_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_118545ab6fc5eecfa9416ec913931167.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, пятихатки, запорожская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Пятихатки, Запорожская область, Россия
ВСУ потеряли до 40 солдат в зоне ответственности "Днепра" за сутки
МО: ВСУ потеряли до 40 солдат в зоне ответственности "Днепра" за сутки