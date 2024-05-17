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ВСУ потеряли до 40 солдат в зоне ответственности "Днепра" за сутки - РИА Новости, 17.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:26 17.05.2024 (обновлено: 15:27 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/spetsoperatsiya-1946695582.html
ВСУ потеряли до 40 солдат в зоне ответственности "Днепра" за сутки
ВСУ потеряли до 40 солдат в зоне ответственности "Днепра" за сутки - РИА Новости, 17.05.2024
ВСУ потеряли до 40 солдат в зоне ответственности "Днепра" за сутки
Потери украинских войск в зоне ответственности группировки ВС РФ "Днепр" за минувшие сутки составили до 40 солдат и четыре автомобиля, сообщили в четверг в... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T15:26
2024-05-17T15:27
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
пятихатки
запорожская область
россия
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Потери украинских войск в зоне ответственности группировки ВС РФ "Днепр" за минувшие сутки составили до 40 солдат и четыре автомобиля, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Нестерянка и Пятихатки Запорожской области. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих и четыре автомобиля", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, вооруженные силы украины, пятихатки, запорожская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Пятихатки, Запорожская область, Россия
ВСУ потеряли до 40 солдат в зоне ответственности "Днепра" за сутки

МО: ВСУ потеряли до 40 солдат в зоне ответственности "Днепра" за сутки

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Потери украинских войск в зоне ответственности группировки ВС РФ "Днепр" за минувшие сутки составили до 40 солдат и четыре автомобиля, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Нестерянка и Пятихатки Запорожской области. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих и четыре автомобиля", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныПятихаткиЗапорожская областьРоссия
 
 
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