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ВСУ потеряли до 40 солдат в зоне ответственности "Днепра" за сутки

ВСУ потеряли до 40 солдат в зоне ответственности "Днепра" за сутки - РИА Новости, 17.05.2024

ВСУ потеряли до 40 солдат в зоне ответственности "Днепра" за сутки

Потери украинских войск в зоне ответственности группировки ВС РФ "Днепр" за минувшие сутки составили до 40 солдат и четыре автомобиля, сообщили в четверг в... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T15:26

2024-05-17T15:26

2024-05-17T15:27

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Потери украинских войск в зоне ответственности группировки ВС РФ "Днепр" за минувшие сутки составили до 40 солдат и четыре автомобиля, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Нестерянка и Пятихатки Запорожской области. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих и четыре автомобиля", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, вооруженные силы украины, пятихатки, запорожская область, россия