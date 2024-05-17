https://ria.ru/20240517/spektakl-1946724304.html

Театр Сатиры представит спектакль "Иван Васильевич" для слабовидящих

Театр Сатиры представит спектакль "Иван Васильевич" для слабовидящих - РИА Новости, 17.05.2024

Театр Сатиры представит спектакль "Иван Васильевич" для слабовидящих

Московский Театр Сатиры планирует представить 2 июня спектакль "Иван Васильевич" с тифлокомментированием, сообщил художественный руководитель театра Сергей... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T16:51

2024-05-17T16:51

2024-05-17T16:51

выставка-форум "россия"

сергей газаров

выставка-форум "россия"

новости культуры

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0d/1754419909_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_aab92fbb23d50e34dbfcdbc0f66e1a41.jpg

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Московский Театр Сатиры планирует представить 2 июня спектакль "Иван Васильевич" с тифлокомментированием, сообщил художественный руководитель театра Сергей Газаров. "В этом сезоне мы попробуем сделать тифлокомментирование. Мы будем показывать спектакли для слабозрячих или вообще незрячих людей. 19 числа, послезавтра, у нас будет генеральная репетиция. Это будет спектакль "Иван Васильевич". Это очень большая и сложная работа для тифлокомментаторов. Если все будет хорошо, то 2 июня уже сыграем для людей, где-то в районе 20-40 человек на каждом спектакле будут присутствовать", - сказал Газаров на творческой встрече на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Худрук добавил, что в следующем сезоне Театр Сатиры подготовит детский спектакль с тифлокомментированием.

https://ria.ru/20240515/opera-1946206774.html

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сергей газаров, выставка-форум "россия", новости культуры