https://ria.ru/20240517/spektakl-1946724304.html
Театр Сатиры представит спектакль "Иван Васильевич" для слабовидящих
Театр Сатиры представит спектакль "Иван Васильевич" для слабовидящих - РИА Новости, 17.05.2024
Театр Сатиры представит спектакль "Иван Васильевич" для слабовидящих
Московский Театр Сатиры планирует представить 2 июня спектакль "Иван Васильевич" с тифлокомментированием, сообщил художественный руководитель театра Сергей... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T16:51
2024-05-17T16:51
2024-05-17T16:51
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Московский Театр Сатиры планирует представить 2 июня спектакль "Иван Васильевич" с тифлокомментированием, сообщил художественный руководитель театра Сергей Газаров. "В этом сезоне мы попробуем сделать тифлокомментирование. Мы будем показывать спектакли для слабозрячих или вообще незрячих людей. 19 числа, послезавтра, у нас будет генеральная репетиция. Это будет спектакль "Иван Васильевич". Это очень большая и сложная работа для тифлокомментаторов. Если все будет хорошо, то 2 июня уже сыграем для людей, где-то в районе 20-40 человек на каждом спектакле будут присутствовать", - сказал Газаров на творческой встрече на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Худрук добавил, что в следующем сезоне Театр Сатиры подготовит детский спектакль с тифлокомментированием.
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сергей газаров, выставка-форум "россия", новости культуры
Выставка-форум "Россия", Сергей Газаров, Выставка-форум "Россия", Новости культуры
Театр Сатиры представит спектакль "Иван Васильевич" для слабовидящих
Театр Сатиры 2 июня представит спектакль "Иван Васильевич" для слабовидящих
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Московский Театр Сатиры планирует представить 2 июня спектакль "Иван Васильевич" с тифлокомментированием, сообщил художественный руководитель театра Сергей Газаров.
"В этом сезоне мы попробуем сделать тифлокомментирование. Мы будем показывать спектакли для слабозрячих или вообще незрячих людей. 19 числа, послезавтра, у нас будет генеральная репетиция. Это будет спектакль "Иван Васильевич". Это очень большая и сложная работа для тифлокомментаторов. Если все будет хорошо, то 2 июня уже сыграем для людей, где-то в районе 20-40 человек на каждом спектакле будут присутствовать", - сказал Газаров на творческой встрече на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.
Худрук добавил, что в следующем сезоне Театр Сатиры подготовит детский спектакль с тифлокомментированием.