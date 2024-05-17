https://ria.ru/20240517/sotrudnichestvo-1946772859.html
Фонд Мельниченко будет сотрудничать с БРИКС Центром и IYESF
Фонд Мельниченко будет сотрудничать с БРИКС Центром и IYESF - РИА Новости, 17.05.2024
Фонд Мельниченко будет сотрудничать с БРИКС Центром и IYESF
Благотворительный фонд Андрея Мельниченко подписал двусторонние соглашения о сотрудничестве с некоммерческой организацией БРИКС Центром (Бразилия и Россия) и... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T19:44
2024-05-17T19:44
2024-05-17T19:44
россия
бразилия
индия
андрей мельниченко
фонд андрея мельниченко
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Благотворительный фонд Андрея Мельниченко подписал двусторонние соглашения о сотрудничестве с некоммерческой организацией БРИКС Центром (Бразилия и Россия) и молодежной организацией International Youth Edu-Skills Foundation (Индия), сообщает пресс-служба фонда. Оба документа предусматривают объединение усилий по созданию Лиги Фондов БРИКС+ в сфере развития науки и образования, а также совместную работу по привлечению других международных фондов к сотрудничеству. Соглашения были подписаны генеральным директором Фонда Мельниченко Татьяной Журавлевой, президентом БРИКС Центра Висенте Барриентос и основателем и председателем правления International Youth Edu-Skills Foundation Мохаммадом Акилом. Церемония подписания состоялась в Москве в Фонде Мельниченко. "Укрепление и развитие стратегического партнерства с зарубежными организациями занимает особое место в деятельности фонда. Усилия не только способствуют широкому обмену знаниями и ресурсами, но и создают прочные основы для долгосрочного взаимодействия, направленного на достижение общих целей в различных сферах. Мы уверены, что партнерство с БРИКС Центром и Международным молодежным фондом повышения квалификации откроет новые возможности для совместных проектов в области образования и научных исследований, что позволит нам реализовать амбициозные задачи на международном уровне", - цитирует пресс-служба генерального директора Фонда Мельниченко Татьяну Журавлеву. Как уточнил Барриентос, сотрудничество с фондом предоставляет уникальную возможность для обмена знаниями и технологиями между странами БРИКС. "Наше партнерство будет способствовать развитию проектов в сфере образования и науки в странах БРИКС и формированию международных научных и образовательных сетей, которые могут значительно повысить эффективность нашей совместной работы", – отметил он. По словам Акила, подписанное соглашение открывает новые возможности для диалога и сотрудничества не только между фондами, но и представителями научного и образовательного сообщества обеих стран. "Уверен, это поможет продвижению совместных исследований, обмениваться лучшими практиками, масштабировать проекты по обучению молодежи на рынки наших стран", - сказал Акил. Идея создания Лиги Фондов БРИКС+ прозвучала в марте текущего года в рамках рабочей встречи Молодежного диалога БРИКС по науке, технологиям и инновациям в городе Янчжоу (провинция Цзянсу, Восточный Китай). Предполагается, что миссия лиги будет направлена на объединение усилий мирового сообщества в поиске и преодолении вызовов будущего, основанных на взаимном обмене знаниями и ресурсами. Международное объединение позволит построить интегрированное и инновационное научно-образовательное пространство, способное отвечать на сложные задачи современности.
https://na.ria.ru/20220527/kuzgtu-1791180715.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бразилия, индия, андрей мельниченко, фонд андрея мельниченко
Россия, Бразилия, Индия, Андрей Мельниченко, Фонд Андрея Мельниченко
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Благотворительный фонд Андрея Мельниченко подписал двусторонние соглашения о сотрудничестве с некоммерческой организацией БРИКС Центром (Бразилия и Россия) и молодежной организацией International Youth Edu-Skills Foundation (Индия), сообщает пресс-служба фонда.
Оба документа предусматривают объединение усилий по созданию Лиги Фондов БРИКС+ в сфере развития науки и образования, а также совместную работу по привлечению других международных фондов к сотрудничеству.
Соглашения были подписаны генеральным директором Фонда Мельниченко Татьяной Журавлевой, президентом БРИКС Центра Висенте Барриентос и основателем и председателем правления International Youth Edu-Skills Foundation Мохаммадом Акилом. Церемония подписания состоялась в Москве
в Фонде Мельниченко.
"Укрепление и развитие стратегического партнерства с зарубежными организациями занимает особое место в деятельности фонда. Усилия не только способствуют широкому обмену знаниями и ресурсами, но и создают прочные основы для долгосрочного взаимодействия, направленного на достижение общих целей в различных сферах. Мы уверены, что партнерство с БРИКС Центром и Международным молодежным фондом повышения квалификации откроет новые возможности для совместных проектов в области образования и научных исследований, что позволит нам реализовать амбициозные задачи на международном уровне", - цитирует пресс-служба генерального директора Фонда Мельниченко Татьяну Журавлеву.
Как уточнил Барриентос, сотрудничество с фондом предоставляет уникальную возможность для обмена знаниями и технологиями между странами БРИКС.
"Наше партнерство будет способствовать развитию проектов в сфере образования и науки в странах БРИКС и формированию международных научных и образовательных сетей, которые могут значительно повысить эффективность нашей совместной работы", – отметил он.
По словам Акила, подписанное соглашение открывает новые возможности для диалога и сотрудничества не только между фондами, но и представителями научного и образовательного сообщества обеих стран.
"Уверен, это поможет продвижению совместных исследований, обмениваться лучшими практиками, масштабировать проекты по обучению молодежи на рынки наших стран", - сказал Акил.
Идея создания Лиги Фондов БРИКС+ прозвучала в марте текущего года в рамках рабочей встречи Молодежного диалога БРИКС по науке, технологиям и инновациям в городе Янчжоу (провинция Цзянсу
, Восточный Китай). Предполагается, что миссия лиги будет направлена на объединение усилий мирового сообщества в поиске и преодолении вызовов будущего, основанных на взаимном обмене знаниями и ресурсами. Международное объединение позволит построить интегрированное и инновационное научно-образовательное пространство, способное отвечать на сложные задачи современности.