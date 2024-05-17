https://ria.ru/20240517/sotrudnichestvo-1946623379.html

Путин рассказал о перспективах сотрудничества России и Китая в космосе

Путин рассказал о перспективах сотрудничества России и Китая в космосе - РИА Новости, 17.05.2024

Путин рассказал о перспективах сотрудничества России и Китая в космосе

Президент России Владимир Путин заявил, что у России и Китая много перспективных направлений сотрудничества в космической сфере. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T11:52

2024-05-17T11:52

2024-05-17T13:16

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китай

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в мире

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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что у России и Китая много перспективных направлений сотрудничества в космической сфере."У нас много хороших, перспективных направлений сотрудничества", - сказал Путин, отвечая на вопрос студентки Харбинского политехнического университета о перспективах сотрудничества Москвы и Пекина в космической сфере.Глава государства напомнил, что Россия "была и по некоторым направлениям остается лидером в освоении космического пространства". Он также отметил "выдающиеся достижения" Китая в освоении космического пространства.

https://ria.ru/20240515/kitay-1945724956.html

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россия, китай, владимир путин, в мире