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Путин рассказал о сотрудничестве России и Китая в науке и образовании - РИА Новости, 17.05.2024
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11:22 17.05.2024 (обновлено: 11:31 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/sotrudnichestvo-1946612111.html
Путин рассказал о сотрудничестве России и Китая в науке и образовании
Путин рассказал о сотрудничестве России и Китая в науке и образовании - РИА Новости, 17.05.2024
Путин рассказал о сотрудничестве России и Китая в науке и образовании
Президент России Владимир Путин сообщил, что на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином было отмечено, что сотрудничество в науке и образовании занимает... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T11:22
2024-05-17T11:31
россия
си цзиньпин
китай
владимир путин
в мире
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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином было отмечено, что сотрудничество в науке и образовании занимает особое место в отношениях России и Китая."В ходе вчерашних переговоров с председателем (КНР) Си Цзиньпином мы с удовлетворением констатировали, что научное и образовательное сотрудничество занимает одно из приоритетных мест в развитии всего комплекса российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия", - заявил Путин в ходе общения со студентами Харбинского политехнического университета.Путин в эти дни находится в КНР с государственным визитом. Накануне он прилетел из Пекина в Харбин - столицу китайской провинции Хэйлунцзян.
https://ria.ru/20240516/otnosheniya-1946116887.html
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россия, си цзиньпин, китай, владимир путин, в мире
Россия, Си Цзиньпин, Китай, Владимир Путин, В мире
Путин рассказал о сотрудничестве России и Китая в науке и образовании

Путин: сотрудничество в науке занимает особое место в отношениях России и Китая

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином было отмечено, что сотрудничество в науке и образовании занимает особое место в отношениях России и Китая.
"В ходе вчерашних переговоров с председателем (КНР) Си Цзиньпином мы с удовлетворением констатировали, что научное и образовательное сотрудничество занимает одно из приоритетных мест в развитии всего комплекса российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия", - заявил Путин в ходе общения со студентами Харбинского политехнического университета.
Путин в эти дни находится в КНР с государственным визитом. Накануне он прилетел из Пекина в Харбин - столицу китайской провинции Хэйлунцзян.
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РоссияСи ЦзиньпинКитайВладимир ПутинВ мире
 
 
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