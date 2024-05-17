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Путин рассказал о сотрудничестве России и Китая в науке и образовании

Путин рассказал о сотрудничестве России и Китая в науке и образовании - РИА Новости, 17.05.2024

Путин рассказал о сотрудничестве России и Китая в науке и образовании

Президент России Владимир Путин сообщил, что на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином было отмечено, что сотрудничество в науке и образовании занимает... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T11:22

2024-05-17T11:22

2024-05-17T11:31

россия

си цзиньпин

китай

владимир путин

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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином было отмечено, что сотрудничество в науке и образовании занимает особое место в отношениях России и Китая."В ходе вчерашних переговоров с председателем (КНР) Си Цзиньпином мы с удовлетворением констатировали, что научное и образовательное сотрудничество занимает одно из приоритетных мест в развитии всего комплекса российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия", - заявил Путин в ходе общения со студентами Харбинского политехнического университета.Путин в эти дни находится в КНР с государственным визитом. Накануне он прилетел из Пекина в Харбин - столицу китайской провинции Хэйлунцзян.

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россия, си цзиньпин, китай, владимир путин, в мире