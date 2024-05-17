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Путин рассказал о развитии сотрудничества Калужской области с Китаем
Путин рассказал о развитии сотрудничества Калужской области с Китаем - РИА Новости, 17.05.2024
Путин рассказал о развитии сотрудничества Калужской области с Китаем
Калужская область намерена развивать сотрудничество с Китаем в автомобильной сфере, заявил в пятницу президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T08:46
2024-05-17T08:46
2024-05-17T08:46
калужская область
китай
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владимир путин
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Калужская область намерена развивать сотрудничество с Китаем в автомобильной сфере, заявил в пятницу президент России Владимир Путин. "Инициативы (по сотрудничеству с КНР - ред.) нашими регионами глубоко проработаны, конкретизированы по отраслям. Например, Калужская область настроена развивать сотрудничество в автомобильное сфере, создании целого кластера производств строительных материалов", - отметил Путин в ходе выступления на открытии VIII Российско-китайского ЭКСПО в Харбине.
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калужская область, китай, россия, владимир путин, в мире
Калужская область, Китай, Россия, Владимир Путин, В мире
Путин рассказал о развитии сотрудничества Калужской области с Китаем
Путин: Калужская область намерена развивать сотрудничество с Китаем в автосфере