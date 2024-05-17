https://ria.ru/20240517/sotrudnichestvo-1946583136.html

Путин рассказал о развитии сотрудничества Калужской области с Китаем

Путин рассказал о развитии сотрудничества Калужской области с Китаем - РИА Новости, 17.05.2024

Путин рассказал о развитии сотрудничества Калужской области с Китаем

Калужская область намерена развивать сотрудничество с Китаем в автомобильной сфере, заявил в пятницу президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T08:46

2024-05-17T08:46

2024-05-17T08:46

калужская область

китай

россия

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Калужская область намерена развивать сотрудничество с Китаем в автомобильной сфере, заявил в пятницу президент России Владимир Путин. "Инициативы (по сотрудничеству с КНР - ред.) нашими регионами глубоко проработаны, конкретизированы по отраслям. Например, Калужская область настроена развивать сотрудничество в автомобильное сфере, создании целого кластера производств строительных материалов", - отметил Путин в ходе выступления на открытии VIII Российско-китайского ЭКСПО в Харбине.

https://ria.ru/20231016/avtomobili-1902976508.html

калужская область

китай

россия

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2024

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калужская область, китай, россия, владимир путин, в мире