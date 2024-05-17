https://ria.ru/20240517/soglashenie--1946767070.html

Ярославские власти заключили соглашение с платформой "ЗаБизнес.РФ"

Ярославские власти заключили соглашение с платформой "ЗаБизнес.РФ" - РИА Новости, 17.05.2024

Ярославские власти заключили соглашение с платформой "ЗаБизнес.РФ"

Правительство Ярославской области заключило соглашение о сотрудничестве с АНО "Платформа для работы с обращениями предпринимателей "ЗаБизнес.РФ", сообщает... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T19:01

2024-05-17T19:01

2024-05-17T19:01

ярославская область

бизнес

михаил евраев

предприниматели

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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 мая - РИА Новости. Правительство Ярославской области заключило соглашение о сотрудничестве с АНО "Платформа для работы с обращениями предпринимателей "ЗаБизнес.РФ", сообщает пресс-служба областного правительства. "Правительство области заключило соглашение о сотрудничестве с АНО "Платформа для работы с обращениями предпринимателей "ЗаБизнес.РФ". Стороны намерены вместе работать над вопросами дальнейшего снижения административной нагрузки на бизнес, содействовать его развитию и защите законных прав предпринимателей", - говорится в сообщении. Соглашение подписали в ходе всероссийской конференции "ЗАБИЗНЕС: рейтинг регионов. Ярославская область" губернатор Михаил Евраев и генеральный директор АНО Элина Сидоренко. "Для нас крайне важно, чтобы бизнес активно развивался во всех городских округах и районах области. Особые усилия направляем на северные муниципальные образования. О том, что у нас можно открывать новые производства и успешно работать, мы подробно рассказываем на всех возможных площадках, форумах. Запустили новый инвестиционный портал", - цитирует Евраева пресс-служба правительства региона. Губернатор отметил, что предусмотрены субсидии на компенсацию затрат на создание объектов инфраструктуры при реализации новых инвестпроектов. "В прошлом году выплатили более 98 миллионов рублей. Активную поддержку субъектам бизнеса оказывает Фонд поддержки предпринимательства, предоставляет льготные займы и поручительства", - сообщил глава региона. Подписанное правительством области соглашение имеет большое значение: в Ярославской области зарегистрировано более 50 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства и 75 тысяч самозанятых, подчеркивается в сообщении пресс-службы. В 2023 году, по данным областного правительства, безвозмездные гранты от регионального министерства инвестиций и промышленности получили 42 социальных предприятия и молодых предпринимателя. На конференции Сидоренко высоко оценила активность бизнеса в Ярославской области, отметив, что только за четыре месяца зарегистрировано порядка 1000 новых субъектов малого и среднего предпринимательства.

https://ria.ru/20240514/predpriyatiya-1946018636.html

https://ria.ru/20240507/vstrecha-1944474726.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

бизнес, михаил евраев, предприниматели