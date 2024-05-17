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Ярославские власти заключили соглашение с платформой "ЗаБизнес.РФ" - РИА Новости, 17.05.2024
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Ярославская область
 
19:01 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/soglashenie--1946767070.html
Ярославские власти заключили соглашение с платформой "ЗаБизнес.РФ"
Ярославские власти заключили соглашение с платформой "ЗаБизнес.РФ" - РИА Новости, 17.05.2024
Ярославские власти заключили соглашение с платформой "ЗаБизнес.РФ"
Правительство Ярославской области заключило соглашение о сотрудничестве с АНО "Платформа для работы с обращениями предпринимателей "ЗаБизнес.РФ", сообщает... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T19:01
2024-05-17T19:01
ярославская область
бизнес
михаил евраев
предприниматели
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 мая - РИА Новости. Правительство Ярославской области заключило соглашение о сотрудничестве с АНО "Платформа для работы с обращениями предпринимателей "ЗаБизнес.РФ", сообщает пресс-служба областного правительства. "Правительство области заключило соглашение о сотрудничестве с АНО "Платформа для работы с обращениями предпринимателей "ЗаБизнес.РФ". Стороны намерены вместе работать над вопросами дальнейшего снижения административной нагрузки на бизнес, содействовать его развитию и защите законных прав предпринимателей", - говорится в сообщении. Соглашение подписали в ходе всероссийской конференции "ЗАБИЗНЕС: рейтинг регионов. Ярославская область" губернатор Михаил Евраев и генеральный директор АНО Элина Сидоренко. "Для нас крайне важно, чтобы бизнес активно развивался во всех городских округах и районах области. Особые усилия направляем на северные муниципальные образования. О том, что у нас можно открывать новые производства и успешно работать, мы подробно рассказываем на всех возможных площадках, форумах. Запустили новый инвестиционный портал", - цитирует Евраева пресс-служба правительства региона. Губернатор отметил, что предусмотрены субсидии на компенсацию затрат на создание объектов инфраструктуры при реализации новых инвестпроектов. "В прошлом году выплатили более 98 миллионов рублей. Активную поддержку субъектам бизнеса оказывает Фонд поддержки предпринимательства, предоставляет льготные займы и поручительства", - сообщил глава региона. Подписанное правительством области соглашение имеет большое значение: в Ярославской области зарегистрировано более 50 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства и 75 тысяч самозанятых, подчеркивается в сообщении пресс-службы. В 2023 году, по данным областного правительства, безвозмездные гранты от регионального министерства инвестиций и промышленности получили 42 социальных предприятия и молодых предпринимателя. На конференции Сидоренко высоко оценила активность бизнеса в Ярославской области, отметив, что только за четыре месяца зарегистрировано порядка 1000 новых субъектов малого и среднего предпринимательства.
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бизнес, михаил евраев, предприниматели
Ярославская область, Бизнес, Михаил Евраев, Предприниматели

Ярославские власти заключили соглашение с платформой "ЗаБизнес.РФ"

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкГорода России. Ярославль
Города России. Ярославль - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Города России. Ярославль
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 мая - РИА Новости. Правительство Ярославской области заключило соглашение о сотрудничестве с АНО "Платформа для работы с обращениями предпринимателей "ЗаБизнес.РФ", сообщает пресс-служба областного правительства.
"Правительство области заключило соглашение о сотрудничестве с АНО "Платформа для работы с обращениями предпринимателей "ЗаБизнес.РФ". Стороны намерены вместе работать над вопросами дальнейшего снижения административной нагрузки на бизнес, содействовать его развитию и защите законных прав предпринимателей", - говорится в сообщении.
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Соглашение подписали в ходе всероссийской конференции "ЗАБИЗНЕС: рейтинг регионов. Ярославская область" губернатор Михаил Евраев и генеральный директор АНО Элина Сидоренко.
"Для нас крайне важно, чтобы бизнес активно развивался во всех городских округах и районах области. Особые усилия направляем на северные муниципальные образования. О том, что у нас можно открывать новые производства и успешно работать, мы подробно рассказываем на всех возможных площадках, форумах. Запустили новый инвестиционный портал", - цитирует Евраева пресс-служба правительства региона.
Губернатор отметил, что предусмотрены субсидии на компенсацию затрат на создание объектов инфраструктуры при реализации новых инвестпроектов.
"В прошлом году выплатили более 98 миллионов рублей. Активную поддержку субъектам бизнеса оказывает Фонд поддержки предпринимательства, предоставляет льготные займы и поручительства", - сообщил глава региона.
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Подписанное правительством области соглашение имеет большое значение: в Ярославской области зарегистрировано более 50 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства и 75 тысяч самозанятых, подчеркивается в сообщении пресс-службы.
В 2023 году, по данным областного правительства, безвозмездные гранты от регионального министерства инвестиций и промышленности получили 42 социальных предприятия и молодых предпринимателя.
На конференции Сидоренко высоко оценила активность бизнеса в Ярославской области, отметив, что только за четыре месяца зарегистрировано порядка 1000 новых субъектов малого и среднего предпринимательства.
 
Ярославская областьБизнесМихаил ЕвраевПредприниматели
 
 
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