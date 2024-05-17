https://ria.ru/20240517/smirnov-1946621690.html

В Курской области представили врио губернатора

В Курской области представили врио губернатора - РИА Новости, 17.05.2024

В Курской области представили врио губернатора

Церемония официального представления врио губернатора Алексея Смирнова состоялась в Курской области в пятницу. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T11:48

2024-05-17T11:48

2024-05-17T12:27

политика

жкх

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россия

алексей смирнов (политик)

игорь щеголев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 мая – РИА Новости. Церемония официального представления врио губернатора Алексея Смирнова состоялась в Курской области в пятницу. Видео церемонии опубликовано в Telegram-канале правительства Курской области. "Указом президента России Алексей Борисович Смирнов назначен временно исполняющим обязанности губернатора Курской области", - сказал полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев. По его словам, Смирнов обладает большим опытом в работе государственного и муниципального управления, в вопросах внутренней политики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. "Уверен, что всю свою энергию, профессионализм и доскональное знание региона, его ключевых отраслей, Алексей Борисович сможет эффективно использовать на благо Курской области и всех ее жителей", - сказал полпред. Присутствовавший на церемонии бывший губернатор Роман Старовойт пожелал Смирнову удачи. "Я уже с новой позиции, безусловно, буду оказывать поддержку… родному региону, потому что я здесь родился, здесь пять поколений моей семьи выросли, здесь покоятся мои предки. Те большие, очень важные проекты, которые мы с вами начали реализовывать, я, конечно, буду поддерживать, и останусь в попечительских советах… Уезжая физически, я ментально остаюсь всегда в регионе", - подчеркнул бывший губернатор.Смирнов назвал огромной честью работу в команде со Старовойтом. "Благодарю президента России Владимира Владимировича Путина за поддержку моей кандидатуры на такой высокий и ответственный пост. Это доверие региону, потому что обеспечивается преемственность власти", - сказал врио губернатора.Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ о назначении Алексея Смирнова временно исполняющим обязанности губернатора Курской области. До этого Смирнов занимал должность первого замгубернатора. Прежний губернатор Роман Старовойт назначен министром транспорта РФ.

https://ria.ru/20240515/kuzbass-1946044816.html

https://ria.ru/20240511/starovoyt-1945276662.html

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политика, жкх, курская область, россия, алексей смирнов (политик) , игорь щеголев, владимир путин