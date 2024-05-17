https://ria.ru/20240517/smi-1946741805.html

В Госдуме пригрозили ЕС ответом на попытки закрыть рот российским СМИ

В Госдуме пригрозили ЕС ответом на попытки закрыть рот российским СМИ - РИА Новости, 17.05.2024

В Госдуме пригрозили ЕС ответом на попытки закрыть рот российским СМИ

Попытки Запада "закрыть рот" российским СМИ не останутся без ответа, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T17:44

2024-05-17T17:44

2024-05-17T17:44

в мире

леонид слуцкий (политик)

россия

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Попытки Запада "закрыть рот" российским СМИ не останутся без ответа, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. Ранее из заявления Совета ЕС стало известно, что Евросоюз в пятницу принял решение о запрете на вещание на своей территории ряда СМИ, включая РИА Новости, "Известия", "Российскую газету" и Voice of Europe. "Страусиная политика! Но попытки "закрыть рот" российским СМИ в век стремительно развивающихся цифровых технологий смешны и бесперспективны. И в любом случае без ответа с нашей стороны они не останутся", - написал он в своем Telegram-канале. Депутат отметил, что в Брюсселе идет новый виток информационной войны и гонений на правду. "Свобода слова на Западе давно превратилась в миф и утратила свое место в системе так называемых "демократических ценностей". Ей на смену пришли борьба с инакомыслием и цензура, ставшие рабочими инструментами адептов русофобии", - добавил парламентарий.

https://ria.ru/20240517/zapret-1946716432.html

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в мире, леонид слуцкий (политик), россия