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Запад в панике от развития партнерства между Россией и КНР, заявил Слуцкий - РИА Новости, 17.05.2024
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23:05 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/slutskiy-1946811843.html
Запад в панике от развития партнерства между Россией и КНР, заявил Слуцкий
Запад в панике от развития партнерства между Россией и КНР, заявил Слуцкий - РИА Новости, 17.05.2024
Запад в панике от развития партнерства между Россией и КНР, заявил Слуцкий
Запад в панике от того, что стратегическое партнерство РФ и КНР выходит на новый уровень, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T23:05
2024-05-17T23:05
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Запад в панике от того, что стратегическое партнерство РФ и КНР выходит на новый уровень, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. Президент России Владимир Путин совершил двухдневный визит в Китай. "Коллективный Запад, похоже, в панике от того, что стратегическое партнерство России и Китая выходит на новый уровень всеобъемлющего взаимодействия, ставя крест на планах возрождения гегемонии "золотого миллиарда". И, особо подчеркну, без какого-либо создания новых военных блоков и альянсов, без "дружбы" против третьих стран", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале. По мнению депутата, визит Путина в КНР носит исторический характер, напрямую влияя на процессы формирования многополярного мироустройства. Слуцкий отметил, что важным итогом стало подписание совместного заявления в контексте 75-летия со дня установления дипломатических отношений между РФ и Китаем.
https://ria.ru/20240517/putin-1946666317.html
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россия, китай, леонид слуцкий (политик), владимир путин, госдума рф, в мире
Россия, Китай, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Путин, Госдума РФ, В мире
Запад в панике от развития партнерства между Россией и КНР, заявил Слуцкий

Слуцкий: Запад в панике от развития стратегического партнерства РФ и КНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Запад в панике от того, что стратегическое партнерство РФ и КНР выходит на новый уровень, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
Президент России Владимир Путин совершил двухдневный визит в Китай.
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"Коллективный Запад, похоже, в панике от того, что стратегическое партнерство России и Китая выходит на новый уровень всеобъемлющего взаимодействия, ставя крест на планах возрождения гегемонии "золотого миллиарда". И, особо подчеркну, без какого-либо создания новых военных блоков и альянсов, без "дружбы" против третьих стран", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
По мнению депутата, визит Путина в КНР носит исторический характер, напрямую влияя на процессы формирования многополярного мироустройства. Слуцкий отметил, что важным итогом стало подписание совместного заявления в контексте 75-летия со дня установления дипломатических отношений между РФ и Китаем.
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