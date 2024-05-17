https://ria.ru/20240517/slutskiy-1946811843.html
Запад в панике от развития партнерства между Россией и КНР, заявил Слуцкий
Запад в панике от развития партнерства между Россией и КНР, заявил Слуцкий - РИА Новости, 17.05.2024
Запад в панике от развития партнерства между Россией и КНР, заявил Слуцкий
Запад в панике от того, что стратегическое партнерство РФ и КНР выходит на новый уровень, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T23:05
2024-05-17T23:05
2024-05-17T23:05
россия
китай
леонид слуцкий (политик)
владимир путин
госдума рф
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934362013_81:0:2988:1635_1920x0_80_0_0_a0ee47928916fca5d5dfe7b7a44abb3d.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Запад в панике от того, что стратегическое партнерство РФ и КНР выходит на новый уровень, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. Президент России Владимир Путин совершил двухдневный визит в Китай. "Коллективный Запад, похоже, в панике от того, что стратегическое партнерство России и Китая выходит на новый уровень всеобъемлющего взаимодействия, ставя крест на планах возрождения гегемонии "золотого миллиарда". И, особо подчеркну, без какого-либо создания новых военных блоков и альянсов, без "дружбы" против третьих стран", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале. По мнению депутата, визит Путина в КНР носит исторический характер, напрямую влияя на процессы формирования многополярного мироустройства. Слуцкий отметил, что важным итогом стало подписание совместного заявления в контексте 75-летия со дня установления дипломатических отношений между РФ и Китаем.
https://ria.ru/20240517/putin-1946666317.html
https://ria.ru/20240505/evropa-1943847288.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934362013_184:0:2913:2047_1920x0_80_0_0_9fd2e26ef9881555400e011ba6cc233d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, леонид слуцкий (политик), владимир путин, госдума рф, в мире
Россия, Китай, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Путин, Госдума РФ, В мире
Запад в панике от развития партнерства между Россией и КНР, заявил Слуцкий
Слуцкий: Запад в панике от развития стратегического партнерства РФ и КНР
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Запад в панике от того, что стратегическое партнерство РФ и КНР выходит на новый уровень, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
Президент России Владимир Путин
совершил двухдневный визит в Китай.
"Коллективный Запад, похоже, в панике от того, что стратегическое партнерство России и Китая выходит на новый уровень всеобъемлющего взаимодействия, ставя крест на планах возрождения гегемонии "золотого миллиарда". И, особо подчеркну, без какого-либо создания новых военных блоков и альянсов, без "дружбы" против третьих стран", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
По мнению депутата, визит Путина в КНР носит исторический характер, напрямую влияя на процессы формирования многополярного мироустройства. Слуцкий отметил, что важным итогом стало подписание совместного заявления в контексте 75-летия со дня установления дипломатических отношений между РФ и Китаем.