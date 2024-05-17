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Визит Путина в КНР показал уровень партнерства двух стран, заявил Слуцкий
Визит Путина в КНР показал уровень партнерства двух стран, заявил Слуцкий - РИА Новости, 17.05.2024
Визит Путина в КНР показал уровень партнерства двух стран, заявил Слуцкий
Визит президента РФ Владимира Путина в Китай подтвердил высокий уровень стратегического партнерства двух стран и курс на многополярность, считает глава комитета РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T18:22
2024-05-17T18:22
2024-05-17T18:41
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Визит президента РФ Владимира Путина в Китай подтвердил высокий уровень стратегического партнерства двух стран и курс на многополярность, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Путин в четверг и пятницу находился с государственным визитом в Китае."Визит Президента РФ Владимира Путина в Китай подтвердил высокий уровень стратегического партнерства двух стран и курс на многополярность. Достигнутые договоренности и подписанные соглашения позволяют говорить о выходе на новый виток сотрудничества. И не только в двусторонней повестке, но и в реализации подходов к решению международных кризисов и проблем", - сказал он РИА Новости.Он отметил, что к визиту Путина в КНР и заявлениям российского и китайского лидеров приковано внимание всего мирового сообщества."И какой бы направленности ни были комментарии западных оппонентов, нельзя не признавать сегодняшнюю ведущую роль России и Китая в процессах формирования контуров многополюсной системы мироустройства и равной и неделимой безопасности", - добавил депутат.
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китай, россия, в мире, леонид слуцкий (политик), лдпр, госдума рф, владимир путин, си цзиньпин
Китай, Россия, В мире, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Госдума РФ, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Визит Путина в КНР показал уровень партнерства двух стран, заявил Слуцкий
Слуцкий: визит Путина в КНР подтвердил курс двух стран на многополярность