https://ria.ru/20240517/slutskiy-1946757335.html

Визит Путина в КНР показал уровень партнерства двух стран, заявил Слуцкий

Визит Путина в КНР показал уровень партнерства двух стран, заявил Слуцкий - РИА Новости, 17.05.2024

Визит Путина в КНР показал уровень партнерства двух стран, заявил Слуцкий

Визит президента РФ Владимира Путина в Китай подтвердил высокий уровень стратегического партнерства двух стран и курс на многополярность, считает глава комитета РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T18:22

2024-05-17T18:22

2024-05-17T18:41

китай

россия

в мире

леонид слуцкий (политик)

лдпр

госдума рф

владимир путин

си цзиньпин

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Визит президента РФ Владимира Путина в Китай подтвердил высокий уровень стратегического партнерства двух стран и курс на многополярность, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Путин в четверг и пятницу находился с государственным визитом в Китае."Визит Президента РФ Владимира Путина в Китай подтвердил высокий уровень стратегического партнерства двух стран и курс на многополярность. Достигнутые договоренности и подписанные соглашения позволяют говорить о выходе на новый виток сотрудничества. И не только в двусторонней повестке, но и в реализации подходов к решению международных кризисов и проблем", - сказал он РИА Новости.Он отметил, что к визиту Путина в КНР и заявлениям российского и китайского лидеров приковано внимание всего мирового сообщества."И какой бы направленности ни были комментарии западных оппонентов, нельзя не признавать сегодняшнюю ведущую роль России и Китая в процессах формирования контуров многополюсной системы мироустройства и равной и неделимой безопасности", - добавил депутат.

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китай, россия, в мире, леонид слуцкий (политик), лдпр, госдума рф, владимир путин, си цзиньпин