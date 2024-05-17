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В Словакии врачи опровергли сообщения о нехватке крови для Фицо - РИА Новости, 17.05.2024
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12:52 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/slovakiya-1946642737.html
В Словакии врачи опровергли сообщения о нехватке крови для Фицо
В Словакии врачи опровергли сообщения о нехватке крови для Фицо - РИА Новости, 17.05.2024
В Словакии врачи опровергли сообщения о нехватке крови для Фицо
Больница в городе Банска-Бистрица, куда после покушения с огнестрельными ранениями был госпитализирован премьер-министр Словакии Роберт Фицо, опровергла... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T12:52
2024-05-17T12:52
в мире
словакия
украина
россия
роберт фицо
роберт калиняк
нато
покушение на премьер-министра словакии фицо
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БРАТИСЛАВА, 17 мая - РИА Новости. Больница в городе Банска-Бистрица, куда после покушения с огнестрельными ранениями был госпитализирован премьер-министр Словакии Роберт Фицо, опровергла появившуюся в соцсетях информацию о нехватке крови для политика. Ранее в социальных сетях появился призыв к гражданам Словакии сдать кровь для Фицо, которая якобы ему сейчас необходима. “Больница на данный момент обладает достаточным запасом крови для всех групп крови и всех пациентов”, - говорится в заявлении больницы, где проходит лечение Фицо. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от столицы Словакии Братиславы. Премьера вертолетом транспортировали в больницу города Банска-Бистрица. МВД информировало о том, что состояние Фицо критическое. В ходе покушения нападавший произвел пять выстрелов в главу кабмина, полиция задержала стрелявшего на месте. Вице-премьер и глава минобороны Словакии Роберт Калиняк говорил, что в премьера попало четыре пули, одна из них пробила политику желудок. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами. Словацкие СМИ сообщали, что покушение на премьера Словакии совершил 71-летний писатель Юрай Цинтула, который выстрелил в Фицо, когда премьер подошел поприветствовать людей, находившихся рядом с местом проведения заседания правительства. МВД республики сообщало, что стрелявший в премьера Словакии действовал один, он участвовал в антиправительственных протестах, но не связан с радикальными группировками. По данным ведомства, мужчина был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения. Премьер Словакии Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.
https://ria.ru/20240517/orban-1946612712.html
https://ria.ru/20240516/pokushenie-1946540389.html
https://ria.ru/20240517/fitso-1946591129.html
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в мире, словакия, украина, россия, роберт фицо, роберт калиняк, нато, покушение на премьер-министра словакии фицо
В мире, Словакия, Украина, Россия, Роберт Фицо, Роберт Калиняк, НАТО, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо
В Словакии врачи опровергли сообщения о нехватке крови для Фицо

В больнице опровергли сообщения о нехватке крови для премьера Словакии Фицо

© AP Photo / TASR/Jan KroslákМедики доставляют раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу в городе Банска-Бистрица
Медики доставляют раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу в городе Банска-Бистрица - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© AP Photo / TASR/Jan Kroslák
Медики доставляют раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу в городе Банска-Бистрица. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 17 мая - РИА Новости. Больница в городе Банска-Бистрица, куда после покушения с огнестрельными ранениями был госпитализирован премьер-министр Словакии Роберт Фицо, опровергла появившуюся в соцсетях информацию о нехватке крови для политика.
Ранее в социальных сетях появился призыв к гражданам Словакии сдать кровь для Фицо, которая якобы ему сейчас необходима.
Раненного премьер-министра Роберта Фицо доставляют в больницу в Банска-Бистрице - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
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Вчера, 11:24
“Больница на данный момент обладает достаточным запасом крови для всех групп крови и всех пациентов”, - говорится в заявлении больницы, где проходит лечение Фицо.
Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от столицы Словакии Братиславы. Премьера вертолетом транспортировали в больницу города Банска-Бистрица. МВД информировало о том, что состояние Фицо критическое. В ходе покушения нападавший произвел пять выстрелов в главу кабмина, полиция задержала стрелявшего на месте. Вице-премьер и глава минобороны Словакии Роберт Калиняк говорил, что в премьера попало четыре пули, одна из них пробила политику желудок. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами.
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Словацкие СМИ сообщали, что покушение на премьера Словакии совершил 71-летний писатель Юрай Цинтула, который выстрелил в Фицо, когда премьер подошел поприветствовать людей, находившихся рядом с местом проведения заседания правительства. МВД республики сообщало, что стрелявший в премьера Словакии действовал один, он участвовал в антиправительственных протестах, но не связан с радикальными группировками. По данным ведомства, мужчина был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения.
Премьер Словакии Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.
Медики доставляют раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу в городе Банска-Бистрица - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
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В миреСловакияУкраинаРоссияРоберт ФицоРоберт КалинякНАТОПокушение на премьер-министра Словакии Фицо
 
 
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