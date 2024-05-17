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Гендиректора "Башкирских электрических сетей" отправили в СИЗО - РИА Новости, 17.05.2024
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17:20 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/sizo-1946732646.html
Гендиректора "Башкирских электрических сетей" отправили в СИЗО
Гендиректора "Башкирских электрических сетей" отправили в СИЗО - РИА Новости, 17.05.2024
Гендиректора "Башкирских электрических сетей" отправили в СИЗО
Уфимский районный суд заключил под стражу генерального директора АО "Башкирские электрические сети" Павла Багаева, в отношении которого возбуждено дело о... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T17:20
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происшествия
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УФА, 17 мая - РИА Новости. Уфимский районный суд заключил под стражу генерального директора АО "Башкирские электрические сети" Павла Багаева, в отношении которого возбуждено дело о крупной взятке, сообщает суд в своём Telegram-канале. Ранее пресс-служба управления ФСБ России по региону сообщала, что в отношении Багаева возбуждено уголовное дело в получении взятки в размере более 1,6 миллиона рублей при продаже имущества компании. "Уфимским районным судом удовлетворено ходатайство органов предварительного следствия в отношении Багаева Павла Александровича, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - сообщает суд. Отмечается, что требования п. 11 ч. 1 ст. 448 УПК РФ в отношении Багаева как депутата местного органа самоуправления и особый порядок производства по уголовному делу органами предварительного следствия соблюдены. Постановление суда не вступило в законную силу.
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происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Гендиректора "Башкирских электрических сетей" отправили в СИЗО

Гендиректора "Башкирских электрических сетей" отправили в СИЗО по делу о взятке

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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УФА, 17 мая - РИА Новости. Уфимский районный суд заключил под стражу генерального директора АО "Башкирские электрические сети" Павла Багаева, в отношении которого возбуждено дело о крупной взятке, сообщает суд в своём Telegram-канале.
Ранее пресс-служба управления ФСБ России по региону сообщала, что в отношении Багаева возбуждено уголовное дело в получении взятки в размере более 1,6 миллиона рублей при продаже имущества компании.
"Уфимским районным судом удовлетворено ходатайство органов предварительного следствия в отношении Багаева Павла Александровича, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - сообщает суд.
Отмечается, что требования п. 11 ч. 1 ст. 448 УПК РФ в отношении Багаева как депутата местного органа самоуправления и особый порядок производства по уголовному делу органами предварительного следствия соблюдены.
Постановление суда не вступило в законную силу.
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