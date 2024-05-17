https://ria.ru/20240517/shturm-1946731529.html

Суд ООН 23 мая вынесет решение по иску Мексики против Эквадора

Суд ООН 23 мая вынесет решение по иску Мексики против Эквадора - РИА Новости, 17.05.2024

Суд ООН 23 мая вынесет решение по иску Мексики против Эквадора

Международный суд ООН вынесет 23 мая решение по запросу Мексики о введении обеспечительных мер против Эквадора из-за штурма мексиканского посольства в... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T17:18

2024-05-17T17:18

2024-05-17T17:18

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ГААГА, 17 мая - РИА Новости. Международный суд ООН вынесет 23 мая решение по запросу Мексики о введении обеспечительных мер против Эквадора из-за штурма мексиканского посольства в эквадорской столице Кито, говорится в заявлении инстанции. "В четверг, 23 мая 2024 года, Международный суд ООН вынесет постановление по запросу Мексики об указании обеспечительных мер по делу, которое касается посольства Мексики в Кито (Мексика против Эквадора)", - сообщил суд в пятницу. Мексика 11 апреля обратилась в Международный суд ООН с жалобой на действия властей Эквадора, которые взяли штурмом посольство страны в Кито для задержания своего бывшего вице-президента Хорхе Гласа. Как сообщалось в заявлении инстанции, Мексика просит суд распорядиться об обеспечительных мерах в отношении Эквадора, в том числе, обязать власти Эквадора предпринять соответствующие и немедленные шаги для обеспечения полной защиты и безопасности дипломатических представительств Мексики. Также мексиканская сторона просит суд ООН обязать Кито гарантировать, что он не предпримет никаких действий, которые могут нанести ущерб правам Мексики в отношении любого решения, которое суд может вынести по существу, а также воздержаться от любых действий, которые могут усугубить или расширить данный судебный спор. Полиция Эквадора в ночь на 6 апреля силой проникла в здание посольства Мексики в Кито и увезла бывшего вице-президента Хорхе Гласа, осужденного за коррупцию. Он укрывался в дипмиссии с декабря прошлого года. Мексика 5 апреля предоставила ему политическое убежище. Эквадор назвал это решение незаконным и потребовал выдачи политика. Полиция Эквадора, как сообщил МИД Мексики, въехала на территорию дипмиссии на двух бронированных машинах, некоторые правоохранители перелезли через стены. При штурме здания посольства пострадали дипломаты. Мексика в ту же ночь разорвала дипломатические отношения с Эквадором.

https://ria.ru/20240407/ekvador-1938420553.html

https://ria.ru/20240410/glas-1939223843.html

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