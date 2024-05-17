https://ria.ru/20240517/shmidt-1946635872.html
Польский экс-судья Шмидт заявил, что его не информировали об обвинениях
Польский экс-судья Шмидт заявил, что его не информировали об обвинениях - РИА Новости, 17.05.2024
Польский экс-судья Шмидт заявил, что его не информировали об обвинениях
Польский экс-судья Томаш Шмидт, желающий получить убежище в Белоруссии, заявил, что польские власти официально его не информировали об основаниях для... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T12:27
2024-05-17T12:27
2024-05-17T12:29
в мире
томаш шмидт (судья)
польша
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МИНСК, 17 мая - РИА Новости. Польский экс-судья Томаш Шмидт, желающий получить убежище в Белоруссии, заявил, что польские власти официально его не информировали об основаниях для выдвинутого против него обвинения. "Никто мне не предъявил обвинения, на основании каких материалов (оно предъявлено). Есть каналы (для связи), я открыт в медиа, (польские власти) могли бы уточнить, на какой адрес мне присылать", - сказал он журналистам в пятницу в Минске. Шмидт подчеркнул, что в любом случае на него можно выйти через СМИ. "На самом деле, я не понимаю, в чем меня обвиняют, почему выдан ордер на мой арест", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20240429/agenty-1942941585.html
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в мире, томаш шмидт (судья), польша
В мире, Томаш Шмидт (судья), Польша
Польский экс-судья Шмидт заявил, что его не информировали об обвинениях
Экс-судья Шмидт заявил, что польские власти не информировали его об обвинениях