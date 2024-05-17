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Экс-судья Шмидт заявил о намерении обратиться за убежищем в Белоруссии - РИА Новости, 17.05.2024
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11:13 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/shmidt-1946609311.html
Экс-судья Шмидт заявил о намерении обратиться за убежищем в Белоруссии
Экс-судья Шмидт заявил о намерении обратиться за убежищем в Белоруссии - РИА Новости, 17.05.2024
Экс-судья Шмидт заявил о намерении обратиться за убежищем в Белоруссии
Польский экс-судья Томаш Шмидт, уехавший в Белоруссию, заявил, что в ближайшее время намерен официально попросить президента республики Александра Лукашенко о... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T11:13
2024-05-17T11:13
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белоруссия
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МИНСК, 17 мая - РИА Новости. Польский экс-судья Томаш Шмидт, уехавший в Белоруссию, заявил, что в ближайшее время намерен официально попросить президента республики Александра Лукашенко о предоставлении убежища. "Конечно, я планирую это сделать в ближайшее время", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. По словам Шмидта, прежде ему надо будет проконсультироваться с юристами, поскольку он не очень хорошо знает белорусские законы. Ранее судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Шмидт заявил на пресс-конференции в Минске, что в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы отказывается от должности и будет просить политического убежища в Белоруссии. Девятого мая председатель Высшего административного суда принял озвученное публично заявление Шмидта об отказе от должности судьи. Дисциплинарный суд при Высшем административном суде удовлетворил ходатайство прокурора и дал согласие привлечь Шмидта к уголовной ответственности, а также на его задержание и временный арест. Ранее польская прокуратура направила в суд ходатайство о привлечение Шмидта к уголовной ответственности на основании доказательств, собранных "в ходе расследования… по делу об участии гражданина Польши Томаша Шмидта в деятельности иностранной разведки против Республики Польша". Шмидт заочно арестован на три месяца, сообщило Польское телевидение.
https://ria.ru/20240507/shmidt-1944310145.html
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в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко
Экс-судья Шмидт заявил о намерении обратиться за убежищем в Белоруссии

Польский экс-судья Шмидт намерен просить Лукашенко о предоставлении убежища

© SputnikСудья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт
Судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© Sputnik
Судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 17 мая - РИА Новости. Польский экс-судья Томаш Шмидт, уехавший в Белоруссию, заявил, что в ближайшее время намерен официально попросить президента республики Александра Лукашенко о предоставлении убежища.
"Конечно, я планирую это сделать в ближайшее время", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
Попросивший убежища польский судья рассказал, что занимался делами разведки
7 мая, 10:29
По словам Шмидта, прежде ему надо будет проконсультироваться с юристами, поскольку он не очень хорошо знает белорусские законы.
Ранее судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Шмидт заявил на пресс-конференции в Минске, что в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы отказывается от должности и будет просить политического убежища в Белоруссии.
Девятого мая председатель Высшего административного суда принял озвученное публично заявление Шмидта об отказе от должности судьи. Дисциплинарный суд при Высшем административном суде удовлетворил ходатайство прокурора и дал согласие привлечь Шмидта к уголовной ответственности, а также на его задержание и временный арест.
Ранее польская прокуратура направила в суд ходатайство о привлечение Шмидта к уголовной ответственности на основании доказательств, собранных "в ходе расследования… по делу об участии гражданина Польши Томаша Шмидта в деятельности иностранной разведки против Республики Польша". Шмидт заочно арестован на три месяца, сообщило Польское телевидение.
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