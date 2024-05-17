https://ria.ru/20240517/shmidt-1946609311.html

Экс-судья Шмидт заявил о намерении обратиться за убежищем в Белоруссии

Экс-судья Шмидт заявил о намерении обратиться за убежищем в Белоруссии - РИА Новости, 17.05.2024

Экс-судья Шмидт заявил о намерении обратиться за убежищем в Белоруссии

Польский экс-судья Томаш Шмидт, уехавший в Белоруссию, заявил, что в ближайшее время намерен официально попросить президента республики Александра Лукашенко о... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T11:13

2024-05-17T11:13

2024-05-17T11:13

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белоруссия

минск

александр лукашенко

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МИНСК, 17 мая - РИА Новости. Польский экс-судья Томаш Шмидт, уехавший в Белоруссию, заявил, что в ближайшее время намерен официально попросить президента республики Александра Лукашенко о предоставлении убежища. "Конечно, я планирую это сделать в ближайшее время", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. По словам Шмидта, прежде ему надо будет проконсультироваться с юристами, поскольку он не очень хорошо знает белорусские законы. Ранее судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Шмидт заявил на пресс-конференции в Минске, что в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы отказывается от должности и будет просить политического убежища в Белоруссии. Девятого мая председатель Высшего административного суда принял озвученное публично заявление Шмидта об отказе от должности судьи. Дисциплинарный суд при Высшем административном суде удовлетворил ходатайство прокурора и дал согласие привлечь Шмидта к уголовной ответственности, а также на его задержание и временный арест. Ранее польская прокуратура направила в суд ходатайство о привлечение Шмидта к уголовной ответственности на основании доказательств, собранных "в ходе расследования… по делу об участии гражданина Польши Томаша Шмидта в деятельности иностранной разведки против Республики Польша". Шмидт заочно арестован на три месяца, сообщило Польское телевидение.

https://ria.ru/20240507/shmidt-1944310145.html

https://ria.ru/20240509/lukashenko-1945019012.html

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в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко