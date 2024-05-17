https://ria.ru/20240517/shmidt-1946590956.html

Польский экс-судья Шмидт заявил о желании иметь и гражданство Белоруссии

Польский экс-судья Шмидт заявил о желании иметь и гражданство Белоруссии - РИА Новости, 17.05.2024

Польский экс-судья Шмидт заявил о желании иметь и гражданство Белоруссии

Уехавший в Белоруссию польский экс-судья Томаш Шмидт заявил, что хотел бы иметь при возможности два гражданства - польское и белорусское. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T09:47

2024-05-17T09:47

2024-05-17T09:47

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МИНСК, 17 мая - РИА Новости. Уехавший в Белоруссию польский экс-судья Томаш Шмидт заявил, что хотел бы иметь при возможности два гражданства - польское и белорусское. "Если есть такая юридическая возможность, я бы хотел сохранить и польское гражданство, и не отказался бы от белорусского, если это возможно с точки зрения закона", - сказал Шмидт журналистам. Ранее судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Шмидт заявил на пресс-конференции в Минске, что в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы отказывается от должности и будет просить политического убежища в Белоруссии. Девятого мая председатель Высшего административного суда принял озвученное публично заявление Шмидта об отказе от должности судьи. Дисциплинарный суд при Высшем административном суде удовлетворил ходатайство прокурора и дал согласие привлечь Шмидта к уголовной ответственности, а также на его задержание и временный арест. Ранее польская прокуратура направила в суд ходатайство о привлечение Шмидта к уголовной ответственности на основании доказательств, собранных "в ходе расследования… по делу об участии гражданина Польши Томаша Шмидта в деятельности иностранной разведки против Республики Польша". Шмидт заочно арестован на три месяца, сообщило Польское телевидение.

https://ria.ru/20240510/shmidt-1945168453.html

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в мире, белоруссия, варшава, минск, томаш шмидт (судья)