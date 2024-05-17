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Польский экс-судья Шмидт заявил о желании иметь и гражданство Белоруссии
Польский экс-судья Шмидт заявил о желании иметь и гражданство Белоруссии - РИА Новости, 17.05.2024
Польский экс-судья Шмидт заявил о желании иметь и гражданство Белоруссии
Уехавший в Белоруссию польский экс-судья Томаш Шмидт заявил, что хотел бы иметь при возможности два гражданства - польское и белорусское. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T09:47
2024-05-17T09:47
2024-05-17T09:47
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МИНСК, 17 мая - РИА Новости. Уехавший в Белоруссию польский экс-судья Томаш Шмидт заявил, что хотел бы иметь при возможности два гражданства - польское и белорусское. "Если есть такая юридическая возможность, я бы хотел сохранить и польское гражданство, и не отказался бы от белорусского, если это возможно с точки зрения закона", - сказал Шмидт журналистам. Ранее судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Шмидт заявил на пресс-конференции в Минске, что в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы отказывается от должности и будет просить политического убежища в Белоруссии. Девятого мая председатель Высшего административного суда принял озвученное публично заявление Шмидта об отказе от должности судьи. Дисциплинарный суд при Высшем административном суде удовлетворил ходатайство прокурора и дал согласие привлечь Шмидта к уголовной ответственности, а также на его задержание и временный арест. Ранее польская прокуратура направила в суд ходатайство о привлечение Шмидта к уголовной ответственности на основании доказательств, собранных "в ходе расследования… по делу об участии гражданина Польши Томаша Шмидта в деятельности иностранной разведки против Республики Польша". Шмидт заочно арестован на три месяца, сообщило Польское телевидение.
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в мире, белоруссия, варшава, минск, томаш шмидт (судья)
В мире, Белоруссия, Варшава, Минск, Томаш Шмидт (судья), В мире
Польский экс-судья Шмидт заявил о желании иметь и гражданство Белоруссии
Уехавший в Белоруссию экс-судья Шмидт заявил, что хотел бы иметь два гражданства
МИНСК, 17 мая - РИА Новости. Уехавший в Белоруссию польский экс-судья Томаш Шмидт заявил, что хотел бы иметь при возможности два гражданства - польское и белорусское.
«
"Если есть такая юридическая возможность, я бы хотел сохранить и польское гражданство, и не отказался бы от белорусского, если это возможно с точки зрения закона", - сказал Шмидт журналистам.
Ранее судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Шмидт заявил на пресс-конференции в Минске, что в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы отказывается от должности и будет просить политического убежища в Белоруссии.
Девятого мая председатель Высшего административного суда принял озвученное публично заявление Шмидта об отказе от должности судьи. Дисциплинарный суд при Высшем административном суде удовлетворил ходатайство прокурора и дал согласие привлечь Шмидта к уголовной ответственности, а также на его задержание и временный арест.
Ранее польская прокуратура направила в суд ходатайство о привлечение Шмидта к уголовной ответственности на основании доказательств, собранных "в ходе расследования… по делу об участии гражданина Польши Томаша Шмидта в деятельности иностранной разведки против Республики Польша". Шмидт заочно арестован на три месяца, сообщило Польское телевидение.