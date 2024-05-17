https://ria.ru/20240517/sevastopol-1946566224.html
В Севастополе уничтожают беспилотники и безэкипажные катера ВСУ
В Севастополе уничтожают беспилотники и безэкипажные катера ВСУ - РИА Новости, 17.05.2024
В Севастополе уничтожают беспилотники и безэкипажные катера ВСУ
Силы ПВО, флота и группировки обороны Крыма в разных районах Севастополя уничтожают летающие беспилотники и безэкипажные катера, сообщил губернатор Михаил... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T03:19
2024-05-17T03:19
2024-05-17T03:23
специальная военная операция на украине
безопасность
севастополь
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
михаил развожаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873405120_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_badeffa9f60e42f0c58f53b78e3bb93f.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Силы ПВО, флота и группировки обороны Крыма в разных районах Севастополя уничтожают летающие беспилотники и безэкипажные катера, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале."Силы ПВО, флота и группировки войск обороны Крыма в разных районах Севастополя продолжают уничтожение беспилотных летательных аппаратов, а также безэкипажных катеров в акватории", - написал он.Развожаев также попросил не снимать и не выкладывать работу военных.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
севастополь
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873405120_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e8e408382f88eac070f016b4fd0a2c70.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, севастополь, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Севастополь, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Михаил Развожаев
В Севастополе уничтожают беспилотники и безэкипажные катера ВСУ
Развожаев: в районах Севастополя уничтожают БПЛА и безэкипажные катера ВСУ