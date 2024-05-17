https://ria.ru/20240517/sevastopol-1946566224.html

В Севастополе уничтожают беспилотники и безэкипажные катера ВСУ

В Севастополе уничтожают беспилотники и безэкипажные катера ВСУ - РИА Новости, 17.05.2024

В Севастополе уничтожают беспилотники и безэкипажные катера ВСУ

Силы ПВО, флота и группировки обороны Крыма в разных районах Севастополя уничтожают летающие беспилотники и безэкипажные катера, сообщил губернатор Михаил... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T03:19

2024-05-17T03:19

2024-05-17T03:23

специальная военная операция на украине

безопасность

севастополь

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

михаил развожаев

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Силы ПВО, флота и группировки обороны Крыма в разных районах Севастополя уничтожают летающие беспилотники и безэкипажные катера, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале."Силы ПВО, флота и группировки войск обороны Крыма в разных районах Севастополя продолжают уничтожение беспилотных летательных аппаратов, а также безэкипажных катеров в акватории", - написал он.Развожаев также попросил не снимать и не выкладывать работу военных.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, севастополь, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, михаил развожаев