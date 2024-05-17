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В Севастополе уничтожают беспилотники и безэкипажные катера ВСУ - РИА Новости, 17.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:19 17.05.2024 (обновлено: 03:23 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/sevastopol-1946566224.html
В Севастополе уничтожают беспилотники и безэкипажные катера ВСУ
В Севастополе уничтожают беспилотники и безэкипажные катера ВСУ - РИА Новости, 17.05.2024
В Севастополе уничтожают беспилотники и безэкипажные катера ВСУ
Силы ПВО, флота и группировки обороны Крыма в разных районах Севастополя уничтожают летающие беспилотники и безэкипажные катера, сообщил губернатор Михаил... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T03:19
2024-05-17T03:23
специальная военная операция на украине
безопасность
севастополь
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
михаил развожаев
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Силы ПВО, флота и группировки обороны Крыма в разных районах Севастополя уничтожают летающие беспилотники и безэкипажные катера, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале."Силы ПВО, флота и группировки войск обороны Крыма в разных районах Севастополя продолжают уничтожение беспилотных летательных аппаратов, а также безэкипажных катеров в акватории", - написал он.Развожаев также попросил не снимать и не выкладывать работу военных.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, севастополь, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Севастополь, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Михаил Развожаев
В Севастополе уничтожают беспилотники и безэкипажные катера ВСУ

Развожаев: в районах Севастополя уничтожают БПЛА и безэкипажные катера ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования
Работа мобильной группы быстрого реагирования - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Силы ПВО, флота и группировки обороны Крыма в разных районах Севастополя уничтожают летающие беспилотники и безэкипажные катера, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.
"Силы ПВО, флота и группировки войск обороны Крыма в разных районах Севастополя продолжают уничтожение беспилотных летательных аппаратов, а также безэкипажных катеров в акватории", - написал он.
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Развожаев также попросил не снимать и не выкладывать работу военных.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСевастопольРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМихаил Развожаев
 
 
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