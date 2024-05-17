https://ria.ru/20240517/sevastopol-1946564549.html

В Севастополе частично пропал свет

В Севастополе частично пропал свет - РИА Новости, 17.05.2024

В Севастополе частично пропал свет

В Севастополе частично отключен свет после того, как на подстанцию упали обломки сбитых дронов ВСУ, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T02:33

2024-05-17T02:33

2024-05-17T03:44

специальная военная операция на украине

севастополь

вооруженные силы украины

происшествия

россия

михаил развожаев

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. В Севастополе частично отключен свет после того, как на подстанцию упали обломки сбитых дронов ВСУ, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.Ранее губернатор сообщал, что атака беспилотников отражается в Севастополе, ущерба гражданской инфраструктуре не было."Частичное отключение света связано с отключением части оборудования на подстанции "Севастополь". На подстанцию упали обломки сбитых БПЛА. После отражения атаки специалисты приступят к восстановлению энергоснабжения", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

севастополь

россия

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севастополь, вооруженные силы украины, происшествия, россия, михаил развожаев