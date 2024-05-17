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В Севастополе частично пропал свет - РИА Новости, 17.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:33 17.05.2024 (обновлено: 03:44 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/sevastopol-1946564549.html
В Севастополе частично пропал свет
В Севастополе частично пропал свет - РИА Новости, 17.05.2024
В Севастополе частично пропал свет
В Севастополе частично отключен свет после того, как на подстанцию упали обломки сбитых дронов ВСУ, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T02:33
2024-05-17T03:44
специальная военная операция на украине
севастополь
вооруженные силы украины
происшествия
россия
михаил развожаев
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. В Севастополе частично отключен свет после того, как на подстанцию упали обломки сбитых дронов ВСУ, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.Ранее губернатор сообщал, что атака беспилотников отражается в Севастополе, ущерба гражданской инфраструктуре не было."Частичное отключение света связано с отключением части оборудования на подстанции "Севастополь". На подстанцию упали обломки сбитых БПЛА. После отражения атаки специалисты приступят к восстановлению энергоснабжения", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
севастополь
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севастополь, вооруженные силы украины, происшествия, россия, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Россия, Михаил Развожаев
В Севастополе частично пропал свет

Развожаев: в Севастополе частично отключился свет после повреждения подстанции

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. В Севастополе частично отключен свет после того, как на подстанцию упали обломки сбитых дронов ВСУ, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.
Ранее губернатор сообщал, что атака беспилотников отражается в Севастополе, ущерба гражданской инфраструктуре не было.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"Частичное отключение света связано с отключением части оборудования на подстанции "Севастополь". На подстанцию упали обломки сбитых БПЛА. После отражения атаки специалисты приступят к восстановлению энергоснабжения", - написал он.
 
Специальная военная операция на УкраинеСевастопольВооруженные силы УкраиныПроисшествияРоссияМихаил Развожаев
 
 
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