https://ria.ru/20240517/seredyuk-1946599466.html

Серышев представит врио главы Кузбасса 20 мая

Серышев представит врио главы Кузбасса 20 мая - РИА Новости, 17.05.2024

Серышев представит врио главы Кузбасса 20 мая

Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев в понедельник, 20 мая, представит Илью Середюка в качестве временно... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T10:29

2024-05-17T10:29

2024-05-17T10:29

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НОВОСИБИРСК, 17 мая – РИА Новости. Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев в понедельник, 20 мая, представит Илью Середюка в качестве временно исполняющего обязанности губернатора Кемеровской области – Кузбасса, сообщила РИА Новости представитель аппарата полпреда. В среду президент России Владимир Путин назначил председателя правительства Кузбасса Илью Середюка временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области. "В понедельник, 20 мая, полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев представит Илью Владимировича Середюка в качестве врио губернатора Кемеровской области депутатам законодательного собрания и общественности Кузбасса", - сказала собеседница агентства. Как сообщалось, 11 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил кандидатуру губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева на пост министра энергетики РФ. Госдума 14 мая проголосовала за утверждение его в новой должности. В тот же день указ о назначении Цивилева министром энергетики подписал президент РФ Владимир Путин. Илья Середюк родился 16 ноября 1975 года в городе Кемерово. С отличием окончил Кузбасский государственный технический университет по специальности "экономика и управление на предприятии". Трудовую деятельность начал в администрации Кемеровской области в должности консультанта управления промышленности, транспорта и связи. С 1999 по 2003 занимал руководящие должности на промышленных предприятиях области. В 2003 года работал в администрации города Кемерово, затем занимал пост главы Кемеровского муниципального района, был замгубернатора Кемеровской области. С апреля 2016 года был назначен главой города Кемерово. 23 сентября 2022 года Илья Середюк был назначен на должность первого заместителя губернатора – председателя правительства Кузбасса.

https://ria.ru/20240513/tsivilev-1945726912.html

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политика, россия, кемеровская область, кемерово, илья середюк, анатолий серышев, владимир путин, госдума рф