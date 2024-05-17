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Серышев представит врио главы Кузбасса 20 мая - РИА Новости, 17.05.2024
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10:29 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/seredyuk-1946599466.html
Серышев представит врио главы Кузбасса 20 мая
Серышев представит врио главы Кузбасса 20 мая - РИА Новости, 17.05.2024
Серышев представит врио главы Кузбасса 20 мая
Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев в понедельник, 20 мая, представит Илью Середюка в качестве временно... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T10:29
2024-05-17T10:29
политика
россия
кемеровская область
кемерово
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владимир путин
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НОВОСИБИРСК, 17 мая – РИА Новости. Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев в понедельник, 20 мая, представит Илью Середюка в качестве временно исполняющего обязанности губернатора Кемеровской области – Кузбасса, сообщила РИА Новости представитель аппарата полпреда. В среду президент России Владимир Путин назначил председателя правительства Кузбасса Илью Середюка временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области. "В понедельник, 20 мая, полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев представит Илью Владимировича Середюка в качестве врио губернатора Кемеровской области депутатам законодательного собрания и общественности Кузбасса", - сказала собеседница агентства. Как сообщалось, 11 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил кандидатуру губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева на пост министра энергетики РФ. Госдума 14 мая проголосовала за утверждение его в новой должности. В тот же день указ о назначении Цивилева министром энергетики подписал президент РФ Владимир Путин. Илья Середюк родился 16 ноября 1975 года в городе Кемерово. С отличием окончил Кузбасский государственный технический университет по специальности "экономика и управление на предприятии". Трудовую деятельность начал в администрации Кемеровской области в должности консультанта управления промышленности, транспорта и связи. С 1999 по 2003 занимал руководящие должности на промышленных предприятиях области. В 2003 года работал в администрации города Кемерово, затем занимал пост главы Кемеровского муниципального района, был замгубернатора Кемеровской области. С апреля 2016 года был назначен главой города Кемерово. 23 сентября 2022 года Илья Середюк был назначен на должность первого заместителя губернатора – председателя правительства Кузбасса.
https://ria.ru/20240513/tsivilev-1945726912.html
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политика, россия, кемеровская область, кемерово, илья середюк, анатолий серышев, владимир путин, госдума рф
Политика, Россия, Кемеровская область, Кемерово, Илья Середюк, Анатолий Серышев, Владимир Путин, Госдума РФ
Серышев представит врио главы Кузбасса 20 мая

Серышев в понедельник представит Середюка в качестве врио губернатора Кузбасса

© РИА Новости / Данил Айкин | Перейти в медиабанк Илья Середюк
 Илья Середюк - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Данил Айкин
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Илья Середюк
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НОВОСИБИРСК, 17 мая – РИА Новости. Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев в понедельник, 20 мая, представит Илью Середюка в качестве временно исполняющего обязанности губернатора Кемеровской области – Кузбасса, сообщила РИА Новости представитель аппарата полпреда.
В среду президент России Владимир Путин назначил председателя правительства Кузбасса Илью Середюка временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области.
Сергей Цивилев
Цивилев пообещал всегда быть с Кузбассом
13 мая, 20:28
«
"В понедельник, 20 мая, полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев представит Илью Владимировича Середюка в качестве врио губернатора Кемеровской области депутатам законодательного собрания и общественности Кузбасса", - сказала собеседница агентства.
Как сообщалось, 11 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил кандидатуру губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева на пост министра энергетики РФ. Госдума 14 мая проголосовала за утверждение его в новой должности. В тот же день указ о назначении Цивилева министром энергетики подписал президент РФ Владимир Путин.
Илья Середюк родился 16 ноября 1975 года в городе Кемерово. С отличием окончил Кузбасский государственный технический университет по специальности "экономика и управление на предприятии". Трудовую деятельность начал в администрации Кемеровской области в должности консультанта управления промышленности, транспорта и связи. С 1999 по 2003 занимал руководящие должности на промышленных предприятиях области. В 2003 года работал в администрации города Кемерово, затем занимал пост главы Кемеровского муниципального района, был замгубернатора Кемеровской области. С апреля 2016 года был назначен главой города Кемерово. 23 сентября 2022 года Илья Середюк был назначен на должность первого заместителя губернатора – председателя правительства Кузбасса.
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ПолитикаРоссияКемеровская областьКемеровоИлья СередюкАнатолий СерышевВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
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