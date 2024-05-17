Серышев представит врио главы Кузбасса 20 мая
Серышев в понедельник представит Середюка в качестве врио губернатора Кузбасса
Илья Середюк
НОВОСИБИРСК, 17 мая – РИА Новости. Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев в понедельник, 20 мая, представит Илью Середюка в качестве временно исполняющего обязанности губернатора Кемеровской области – Кузбасса, сообщила РИА Новости представитель аппарата полпреда.
В среду президент России Владимир Путин назначил председателя правительства Кузбасса Илью Середюка временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области.
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"В понедельник, 20 мая, полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев представит Илью Владимировича Середюка в качестве врио губернатора Кемеровской области депутатам законодательного собрания и общественности Кузбасса", - сказала собеседница агентства.
Как сообщалось, 11 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил кандидатуру губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева на пост министра энергетики РФ. Госдума 14 мая проголосовала за утверждение его в новой должности. В тот же день указ о назначении Цивилева министром энергетики подписал президент РФ Владимир Путин.
Илья Середюк родился 16 ноября 1975 года в городе Кемерово. С отличием окончил Кузбасский государственный технический университет по специальности "экономика и управление на предприятии". Трудовую деятельность начал в администрации Кемеровской области в должности консультанта управления промышленности, транспорта и связи. С 1999 по 2003 занимал руководящие должности на промышленных предприятиях области. В 2003 года работал в администрации города Кемерово, затем занимал пост главы Кемеровского муниципального района, был замгубернатора Кемеровской области. С апреля 2016 года был назначен главой города Кемерово. 23 сентября 2022 года Илья Середюк был назначен на должность первого заместителя губернатора – председателя правительства Кузбасса.