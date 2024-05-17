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Более 170 тысяч сделок с недвижимостью совершили в апреле в Подмосковье - РИА Новости, 17.05.2024
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Новости Подмосковья
 
17:38 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/sdelki-1946740057.html
Более 170 тысяч сделок с недвижимостью совершили в апреле в Подмосковье
Более 170 тысяч сделок с недвижимостью совершили в апреле в Подмосковье - РИА Новости, 17.05.2024
Более 170 тысяч сделок с недвижимостью совершили в апреле в Подмосковье
На регистрацию прав недвижимости в Подмосковье за апрель поступило 172 тысячи заявок, что на 10 тысяч заявлений больше, чем за март текущего года, сообщает... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T17:38
2024-05-17T17:38
новости подмосковья
жилье
московская область (подмосковье)
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. На регистрацию прав недвижимости в Подмосковье за апрель поступило 172 тысячи заявок, что на 10 тысяч заявлений больше, чем за март текущего года, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области. Порядка 120 тысяч обращений поступило в части государственной регистрации права. Также 38 тысяч заявок оформили на регистрацию государственного кадастрового учета. По данным управления Росреестра по Московской области, 95% заявок на регистрацию договоров долевого участия приняли в электронном виде, что составило 5 тысяч заявлений. Более 13 тысяч заявлений поступило на регистрацию ипотеки, 86% которых – в онлайн формате. Еще 14 тысяч обращений поступило на регистрацию недвижимости в рамках единой процедуры учетно-регистрационных действий. В настоящий момент застройщики на территории Московской области могут подавать заявления на регистрацию права собственности без доверенности – от имени участника долевого строительства. Процедуру можно пройти без участия покупателя за 24 часа по электронной заявке. Покупателю нужно будет принять передаточный акт, затем он получит выписку из ЕГРН, что подтвердит право собственности на объект – квартиру, нежилое помещение, машино-место и так далее.
https://realty.ria.ru/20240427/registratsiya-1942716283.html
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жилье, московская область (подмосковье), федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
Новости Подмосковья, Жилье, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)

Более 170 тысяч сделок с недвижимостью совершили в апреле в Подмосковье

© iStock.com / SitthiphongПодписание договора
Подписание договора - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© iStock.com / Sitthiphong
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. На регистрацию прав недвижимости в Подмосковье за апрель поступило 172 тысячи заявок, что на 10 тысяч заявлений больше, чем за март текущего года, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Порядка 120 тысяч обращений поступило в части государственной регистрации права. Также 38 тысяч заявок оформили на регистрацию государственного кадастрового учета.
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По данным управления Росреестра по Московской области, 95% заявок на регистрацию договоров долевого участия приняли в электронном виде, что составило 5 тысяч заявлений. Более 13 тысяч заявлений поступило на регистрацию ипотеки, 86% которых – в онлайн формате.
Еще 14 тысяч обращений поступило на регистрацию недвижимости в рамках единой процедуры учетно-регистрационных действий.
В настоящий момент застройщики на территории Московской области могут подавать заявления на регистрацию права собственности без доверенности – от имени участника долевого строительства. Процедуру можно пройти без участия покупателя за 24 часа по электронной заявке.
Покупателю нужно будет принять передаточный акт, затем он получит выписку из ЕГРН, что подтвердит право собственности на объект – квартиру, нежилое помещение, машино-место и так далее.
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Новости ПодмосковьяЖильеМосковская область (Подмосковье)Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
 
 
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