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Высокие технологии, сотрудничество: Путин пообщался со студентами в Харбине - РИА Новости, 17.05.2024
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12:56 17.05.2024 (обновлено: 13:03 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/science-1946644002.html
Высокие технологии, сотрудничество: Путин пообщался со студентами в Харбине
Высокие технологии, сотрудничество: Путин пообщался со студентами в Харбине - РИА Новости, 17.05.2024
Высокие технологии, сотрудничество: Путин пообщался со студентами в Харбине
Сотрудничество в науке и образовании занимает особое место в отношениях России и Китая, две страны многое могут сделать, объединяя усилия в высокотехнологичных... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T12:56
2024-05-17T13:03
китай
россия
харбин
владимир путин
си цзиньпин
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Сотрудничество в науке и образовании занимает особое место в отношениях России и Китая, две страны многое могут сделать, объединяя усилия в высокотехнологичных областях, заявил Владимир Путин, выступая перед студентами Харбинского политехнического университета."В ходе вчерашних переговоров с председателем Си Цзиньпином мы с удовлетворением констатировали, что научное и образовательное сотрудничество занимает одно из приоритетных мест в развитии всего комплекса российско-китайских отношений", — сказал президент.Он отметил, что в ближайших планах много прорывных мегапроектов, которые по своему масштабу "в одиночку не под силу ни одной из стран мира".Так, сейчас при активном участии китайских партнеров в подмосковной Дубне на базе Объединенного института ядерных исследований строится уникальный ускорительный комплекс NICA. Эксперименты на этом коллайдере позволят сделать открытия мирового уровня и двигать прогресс на благо всего человечества, а не только России и Китая, подчеркнул Путин.Кроме того, в соответствии с планами продолжается строительство российских энергоблоков на Тяньваньской АЭС и АЭС "Сюйдапу" в Китае.Ученые двух стран работают и над решениями по сокращению выбросов в атмосферу."Реализуется программа создания карбонных полигонов, тестируется технология снижения углеводородного следа, запланированы совместные мероприятия в части сертификации зеленой электроэнергии", — перечислил президент.Он также анонсировал, что Санкт-Петербургский государственный университет и Харбинский политех откроют образовательный центр, который станет одним из флагманов сотрудничества России и Китая в сферах образования и науки. В нем более полутора тысяч студентов будут вместе осваивать углубленные программы по математике, физике, химии, другим естественным, научным дисциплинам.У двух стран много перспективных направлений сотрудничества и в космической сфере, продолжил президент.Он напомнил, что Россия "была и по некоторым направлениям остается лидером в освоении космического пространства".
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Рукопожатие Путина с роботом в Харбинском политехническом университете
Рукопожатие Путина с роботом в Харбинском политехническом университете
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китай, россия, харбин, владимир путин, си цзиньпин
Китай, Россия, Харбин, Владимир Путин, Си Цзиньпин

Высокие технологии, сотрудничество: Путин пообщался со студентами в Харбине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на встрече со студентами Харбинского политехнического университета
Президент России Владимир Путин выступает на встрече со студентами Харбинского политехнического университета - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин выступает на встрече со студентами Харбинского политехнического университета
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Сотрудничество в науке и образовании занимает особое место в отношениях России и Китая, две страны многое могут сделать, объединяя усилия в высокотехнологичных областях, заявил Владимир Путин, выступая перед студентами Харбинского политехнического университета.
"В ходе вчерашних переговоров с председателем Си Цзиньпином мы с удовлетворением констатировали, что научное и образовательное сотрудничество занимает одно из приоритетных мест в развитии всего комплекса российско-китайских отношений", — сказал президент.
Он отметил, что в ближайших планах много прорывных мегапроектов, которые по своему масштабу "в одиночку не под силу ни одной из стран мира".
Так, сейчас при активном участии китайских партнеров в подмосковной Дубне на базе Объединенного института ядерных исследований строится уникальный ускорительный комплекс NICA. Эксперименты на этом коллайдере позволят сделать открытия мирового уровня и двигать прогресс на благо всего человечества, а не только России и Китая, подчеркнул Путин.
Кроме того, в соответствии с планами продолжается строительство российских энергоблоков на Тяньваньской АЭС и АЭС "Сюйдапу" в Китае.
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Ученые двух стран работают и над решениями по сокращению выбросов в атмосферу.
«
"Реализуется программа создания карбонных полигонов, тестируется технология снижения углеводородного следа, запланированы совместные мероприятия в части сертификации зеленой электроэнергии", — перечислил президент.
Он также анонсировал, что Санкт-Петербургский государственный университет и Харбинский политех откроют образовательный центр, который станет одним из флагманов сотрудничества России и Китая в сферах образования и науки. В нем более полутора тысяч студентов будут вместе осваивать углубленные программы по математике, физике, химии, другим естественным, научным дисциплинам.
У двух стран много перспективных направлений сотрудничества и в космической сфере, продолжил президент.
Он напомнил, что Россия "была и по некоторым направлениям остается лидером в освоении космического пространства".
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