МИД Великобритании обвинил Россию в поставках КНДР нефти в обмен на оружие
Британия ввела санкции против России якобы из-за обмена нефти на вооружения КНДР
Здание МИД Великобритании в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Новые санкции Великобритании в отношении России направлены на пресечение якобы существующего обмена российской нефти на вооружения КНДР, говорится в заявлении британского МИД, опубликованном на сайте правительства страны, при этом Москва ранее неоднократно опровергала обвинения в нарушении санкций ООН в отношении КНДР.
"Великобритания объявляет о новом пакете санкций, направленном против российско-северокорейской торговли "оружие за нефть", - сказано в документе.
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Британские власти утверждают, что Москва и Пхеньян предпринимают "попытки нарушить или обойти санкции ООН" против КНДР, за которые Россия сама голосовала. По заявлению главы МИД Британии Дэвида Кэмерона, слова которого приводятся в документе, РФ прибегает к "незаконному обмену оружия на нефть" для поддержания своих военных усилий на Украине.
Ранее в пятницу Британия внесла в санкционный список "Восточную стивидорную компанию", а также "Топливно-бункерную компанию" и её директора Алексея Воротникова. Вместе с этим под ограничительные меры попала северокорейская компания Paekyangsan Shipping.
Основанием для введения санкций против ООО "ВСК" стало якобы "получение выгоды от правительства России путём ведения деятельности в стратегически значимом для правительства России секторе, а именно в российском транспортном секторе". При этом сами британские власти не указывают на связи российской компании с КНДР.
"Топливно-бункерная компания" попала под рестрикции, поскольку она якобы позволяла "судам, в отношении которых действуют ограничения ООН, бункероваться у своего причала в порту "Восточный".
Северокорейская Paekyangsan Shipping, по заявлению Лондона, была якобы вовлечена "в перевозку нефтепродуктов между Россией и КНДР".
Москва отвергает обвинения в нарушениях санкций Совбеза ООН в отношении КНДР. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее оставил заявления о таких поставках без комментариев, но напомнил, что Киев бьет по российским городам западным оружием. Директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев ранее говорил РИА Новости, что эксперты ООН, отслеживающие возможные нарушения санкций Совета Безопасности в отношении КНДР, опровергают вбросы, что Москва эти ограничения нарушает. По словам Ильичева, Россия ответственно относится к своим международным обязательствам, а спекуляциями занимаются те, кто зациклен на задаче дискредитации России.