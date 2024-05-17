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В деле об обходе антироссийских санкций в Финляндии фигурируют пять человек
В деле об обходе антироссийских санкций в Финляндии фигурируют пять человек - РИА Новости, 17.05.2024
В деле об обходе антироссийских санкций в Финляндии фигурируют пять человек
Пять подозреваемых фигурируют в деле по обходу антироссийских санкций, в ходе которого в Финляндии задержаны трое россиян, сообщает в пятницу Центральная... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T17:49
2024-05-17T17:49
2024-05-17T17:49
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Пять подозреваемых фигурируют в деле по обходу антироссийских санкций, в ходе которого в Финляндии задержаны трое россиян, сообщает в пятницу Центральная криминальная полиция. Трое граждан России задержаны финской полицией 30 апреля, о других подозреваемых ранее не сообщалось. "Предварительное расследование по этому делу началось после того, как в полицию поступило заявление от частного лица… На данный момент в деле фигурируют пять подозреваемых. Расследуются покупки в финских и международных интернет-магазинах и экспорт санкционных товаров через Финляндию в Россию", - сказано в сообщении на сайте полиции. Как ранее сообщали финские СМИ, задержанные - два молодых человека и девушка, проходящие обучение в местном колледже. Они подозреваются в вывозе из Финляндии товаров, попадающих под действие антироссийских санкций. Суд первой инстанции 3 мая постановил заключить россиян под стражу, установив срок выдвижения обвинений до 16 августа текущего года. Процесс проходил за закрытыми дверями, подробности дела не разглашаются.
https://ria.ru/20240503/finlyandiya-1943761131.html
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в мире, финляндия, россия, санкции в отношении россии
В мире, Финляндия, Россия, Санкции в отношении России
В деле об обходе антироссийских санкций в Финляндии фигурируют пять человек
Пять человек фигурируют в деле задержанных в Финляндии россиян за обход санкций
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Пять подозреваемых фигурируют в деле по обходу антироссийских санкций, в ходе которого в Финляндии задержаны трое россиян, сообщает в пятницу Центральная криминальная полиция.
Трое граждан России
задержаны финской полицией 30 апреля, о других подозреваемых ранее не сообщалось.
"Предварительное расследование по этому делу началось после того, как в полицию поступило заявление от частного лица… На данный момент в деле фигурируют пять подозреваемых. Расследуются покупки в финских и международных интернет-магазинах и экспорт санкционных товаров через Финляндию в Россию", - сказано в сообщении на сайте полиции.
Как ранее сообщали финские СМИ, задержанные - два молодых человека и девушка, проходящие обучение в местном колледже. Они подозреваются в вывозе из Финляндии товаров, попадающих под действие антироссийских санкций. Суд первой инстанции 3 мая постановил заключить россиян под стражу, установив срок выдвижения обвинений до 16 августа текущего года. Процесс проходил за закрытыми дверями, подробности дела не разглашаются.