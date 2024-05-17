https://ria.ru/20240517/sanktsii-1946744462.html

В деле об обходе антироссийских санкций в Финляндии фигурируют пять человек

В деле об обходе антироссийских санкций в Финляндии фигурируют пять человек - РИА Новости, 17.05.2024

В деле об обходе антироссийских санкций в Финляндии фигурируют пять человек

Пять подозреваемых фигурируют в деле по обходу антироссийских санкций, в ходе которого в Финляндии задержаны трое россиян, сообщает в пятницу Центральная... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T17:49

2024-05-17T17:49

2024-05-17T17:49

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санкции в отношении россии

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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Пять подозреваемых фигурируют в деле по обходу антироссийских санкций, в ходе которого в Финляндии задержаны трое россиян, сообщает в пятницу Центральная криминальная полиция. Трое граждан России задержаны финской полицией 30 апреля, о других подозреваемых ранее не сообщалось. "Предварительное расследование по этому делу началось после того, как в полицию поступило заявление от частного лица… На данный момент в деле фигурируют пять подозреваемых. Расследуются покупки в финских и международных интернет-магазинах и экспорт санкционных товаров через Финляндию в Россию", - сказано в сообщении на сайте полиции. Как ранее сообщали финские СМИ, задержанные - два молодых человека и девушка, проходящие обучение в местном колледже. Они подозреваются в вывозе из Финляндии товаров, попадающих под действие антироссийских санкций. Суд первой инстанции 3 мая постановил заключить россиян под стражу, установив срок выдвижения обвинений до 16 августа текущего года. Процесс проходил за закрытыми дверями, подробности дела не разглашаются.

https://ria.ru/20240503/finlyandiya-1943761131.html

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в мире, финляндия, россия, санкции в отношении россии