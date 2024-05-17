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Глава СЖР резко осудил запрет на вещание Евросоюзом российских СМИ - РИА Новости, 17.05.2024
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16:19 17.05.2024 (обновлено: 20:24 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/sanktsii-1946713318.html
Глава СЖР резко осудил запрет на вещание Евросоюзом российских СМИ
Глава СЖР резко осудил запрет на вещание Евросоюзом российских СМИ - РИА Новости, 17.05.2024
Глава СЖР резко осудил запрет на вещание Евросоюзом российских СМИ
Запрет на вещание таких СМИ, как РИА Новости, "Известия", "Российская газета" и Voice of Europe на территории Евросоюза свидетельствует о жесточайшей цензуре со РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T16:19
2024-05-17T20:24
союз журналистов россии
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Запрет на вещание таких СМИ, как РИА Новости, "Известия", "Российская газета" и Voice of Europe на территории Евросоюза свидетельствует о жесточайшей цензуре со стороны Запада, не совпадающей с утвержденными правами на свободу слова и распространение информации, заявил РИА Новости глава Союза журналистов России Владимир Соловьев. Ранее из заявления Совета ЕС стало известно, что Евросоюз в пятницу принял решение о запрете на вещание на своей территории ряда СМИ, включая РИА Новости, "Известия", "Российскую газету" и Voice of Europe. "Вообще удивительно, что до сих пор этого не случилось. Практически все возможные СМИ, по крайней мере, все российские телеканалы, которые раньше, как мы с вами помним, можно было спокойно смотреть в отелях всех западноевропейских стран, в Соединенных Штатах - это все перекрыто уже давно, перекрыты все возможности смотреть наши каналы и через интернет, и через спутники. Видимо, они обнаружили, что что-то еще каким-то образом на их территорию просачивается, решили убрать уже окончательно все, что есть. И, конечно, это свидетельствует о 100% вариантах жесточайшей цензуры, абсолютно несовпадающей с декларируемыми в их конституциях правами на свободу слова, правами на свободное распространение информации", - сказал Соловьев. Как добавил глава СЖР, сейчас в странах Запада пытаются не допустить до аудитории любой альтернативный голос. "Идет мощнейшая, небывалая в истории информационная война против нашей страны. И это один из элементов войны, которая идет", - сказал Соловьев.
https://ria.ru/20240411/zapad-1939202840.html
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союз журналистов россии, санкции в отношении россии, в мире
Союз журналистов России, Санкции в отношении России, В мире
Глава СЖР резко осудил запрет на вещание Евросоюзом российских СМИ

Глава СЖР назвал запрет на вещание ряда российских СМИ в ЕС жесточайшей цензурой

© AP Photo / Francisco SecoФлаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Флаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Запрет на вещание таких СМИ, как РИА Новости, "Известия", "Российская газета" и Voice of Europe на территории Евросоюза свидетельствует о жесточайшей цензуре со стороны Запада, не совпадающей с утвержденными правами на свободу слова и распространение информации, заявил РИА Новости глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.
Ранее из заявления Совета ЕС стало известно, что Евросоюз в пятницу принял решение о запрете на вещание на своей территории ряда СМИ, включая РИА Новости, "Известия", "Российскую газету" и Voice of Europe.
Изображение сгенерировано ИИ
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"Вообще удивительно, что до сих пор этого не случилось. Практически все возможные СМИ, по крайней мере, все российские телеканалы, которые раньше, как мы с вами помним, можно было спокойно смотреть в отелях всех западноевропейских стран, в Соединенных Штатах - это все перекрыто уже давно, перекрыты все возможности смотреть наши каналы и через интернет, и через спутники. Видимо, они обнаружили, что что-то еще каким-то образом на их территорию просачивается, решили убрать уже окончательно все, что есть. И, конечно, это свидетельствует о 100% вариантах жесточайшей цензуры, абсолютно несовпадающей с декларируемыми в их конституциях правами на свободу слова, правами на свободное распространение информации", - сказал Соловьев.
Как добавил глава СЖР, сейчас в странах Запада пытаются не допустить до аудитории любой альтернативный голос.
"Идет мощнейшая, небывалая в истории информационная война против нашей страны. И это один из элементов войны, которая идет", - сказал Соловьев.
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