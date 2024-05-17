https://ria.ru/20240517/rusal-1946705741.html

"Русал" проведет годовое собрание акционеров 27 июня

"Русал" проведет годовое собрание акционеров 27 июня - РИА Новости, 17.05.2024

"Русал" проведет годовое собрание акционеров 27 июня

Годовое собрание акционеров "Русала" состоится 27 июня, следует из материалов компании. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T15:56

2024-05-17T15:56

2024-05-17T15:56

экономика

русал

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Годовое собрание акционеров "Русала" состоится 27 июня, следует из материалов компании. "Вид общего собрания участников эмитента: годовое (очередное). Форма проведения общего собрания участников эмитента: собрание (совместное присутствие)... дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 27 июня 2024 года",- говорится в сообщении. Повестка собрания включает утверждение годового отчета МКПАО "ОК Русал" за 2023 год, утверждение консолидированной финансовой отчетности, годовой бухгалтерской отчетности и вопрос о выплате дивидендов компании по результатам 2023 года. В четверг совет директоров "Русала" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год.

https://ria.ru/20240402/alekperov-1937401330.html

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экономика, русал