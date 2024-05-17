https://ria.ru/20240517/rusal-1946705741.html
"Русал" проведет годовое собрание акционеров 27 июня
"Русал" проведет годовое собрание акционеров 27 июня - РИА Новости, 17.05.2024
"Русал" проведет годовое собрание акционеров 27 июня
Годовое собрание акционеров "Русала" состоится 27 июня, следует из материалов компании. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T15:56
2024-05-17T15:56
2024-05-17T15:56
экономика
русал
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151839/53/1518395388_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_75efdb20240e9dad713c7bcdfbb86ca7.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Годовое собрание акционеров "Русала" состоится 27 июня, следует из материалов компании. "Вид общего собрания участников эмитента: годовое (очередное). Форма проведения общего собрания участников эмитента: собрание (совместное присутствие)... дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 27 июня 2024 года",- говорится в сообщении. Повестка собрания включает утверждение годового отчета МКПАО "ОК Русал" за 2023 год, утверждение консолидированной финансовой отчетности, годовой бухгалтерской отчетности и вопрос о выплате дивидендов компании по результатам 2023 года. В четверг совет директоров "Русала" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год.
https://ria.ru/20240402/alekperov-1937401330.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151839/53/1518395388_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_03ed8b260ad79e4c887d6ed44b32322d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, русал
"Русал" проведет годовое собрание акционеров 27 июня
Годовое собрание акционеров "Русала" состоится 27 июня
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Годовое собрание акционеров "Русала" состоится 27 июня, следует из материалов компании.
"Вид общего собрания участников эмитента: годовое (очередное). Форма проведения общего собрания участников эмитента: собрание (совместное присутствие)... дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 27 июня 2024 года",- говорится в сообщении.
Повестка собрания включает утверждение годового отчета МКПАО "ОК Русал" за 2023 год, утверждение консолидированной финансовой отчетности, годовой бухгалтерской отчетности и вопрос о выплате дивидендов компании по результатам 2023 года.
В четверг совет директоров "Русала" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год.