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"Русал" проведет годовое собрание акционеров 27 июня - РИА Новости, 17.05.2024
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15:56 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/rusal-1946705741.html
"Русал" проведет годовое собрание акционеров 27 июня
"Русал" проведет годовое собрание акционеров 27 июня - РИА Новости, 17.05.2024
"Русал" проведет годовое собрание акционеров 27 июня
Годовое собрание акционеров "Русала" состоится 27 июня, следует из материалов компании. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T15:56
2024-05-17T15:56
экономика
русал
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Годовое собрание акционеров "Русала" состоится 27 июня, следует из материалов компании. "Вид общего собрания участников эмитента: годовое (очередное). Форма проведения общего собрания участников эмитента: собрание (совместное присутствие)... дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 27 июня 2024 года",- говорится в сообщении. Повестка собрания включает утверждение годового отчета МКПАО "ОК Русал" за 2023 год, утверждение консолидированной финансовой отчетности, годовой бухгалтерской отчетности и вопрос о выплате дивидендов компании по результатам 2023 года. В четверг совет директоров "Русала" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год.
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экономика, русал
Экономика, Русал
"Русал" проведет годовое собрание акционеров 27 июня

Годовое собрание акционеров "Русала" состоится 27 июня

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкВывеска Управляющей компании "РУСАЛ"
Вывеска Управляющей компании РУСАЛ - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Вывеска Управляющей компании "РУСАЛ". Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Годовое собрание акционеров "Русала" состоится 27 июня, следует из материалов компании.
"Вид общего собрания участников эмитента: годовое (очередное). Форма проведения общего собрания участников эмитента: собрание (совместное присутствие)... дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 27 июня 2024 года",- говорится в сообщении.
Повестка собрания включает утверждение годового отчета МКПАО "ОК Русал" за 2023 год, утверждение консолидированной финансовой отчетности, годовой бухгалтерской отчетности и вопрос о выплате дивидендов компании по результатам 2023 года.
В четверг совет директоров "Русала" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год.
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ЭкономикаРусал
 
 
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