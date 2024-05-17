https://ria.ru/20240517/rozysk-1946754085.html

Бывшего журналиста телеканала "Дождь"* Бакалейко** объявили в розыск

Бывшего журналиста телеканала "Дождь"* Бакалейко** объявили в розыск - РИА Новости, 17.05.2024

Бывшего журналиста телеканала "Дождь"* Бакалейко** объявили в розыск

МВД России объявило в розыск бывшего журналиста телеканала "Дождь"* (внесен в список иноагентов) Богдана Бакалейко**, следует из базы ведомства. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T18:12

2024-05-17T18:12

2024-05-17T18:17

россия

общество

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. МВД России объявило в розыск бывшего журналиста телеканала "Дождь"* (внесен в список иноагентов) Богдана Бакалейко**, следует из базы ведомства. "Богдан Владимирович Бакалейко**, 16.5.1991", - следует из базы розыска МВД РФ. Статья, по которой он разыскивается, не разглашается. В марте 2023 года Минюст РФ добавил его в реестр иноагентов. В ведомстве ранее сообщали, что Бакалейко** распространял сообщения и материалы иноагентов, участвовал в создании материалов СМИ-иноагентов, распространял негативную информацию о деятельности органов государственной власти, высказывался против СВО.* СМИ или физическое лицо, имеющее статус иностранного агента.** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://radiosputnik.ru/20240409/rozysk-1938956360.html

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