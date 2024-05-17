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Бывшего журналиста телеканала "Дождь"* Бакалейко** объявили в розыск - РИА Новости, 17.05.2024
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18:12 17.05.2024 (обновлено: 18:17 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/rozysk-1946754085.html
Бывшего журналиста телеканала "Дождь"* Бакалейко** объявили в розыск
Бывшего журналиста телеканала "Дождь"* Бакалейко** объявили в розыск - РИА Новости, 17.05.2024
Бывшего журналиста телеканала "Дождь"* Бакалейко** объявили в розыск
МВД России объявило в розыск бывшего журналиста телеканала "Дождь"* (внесен в список иноагентов) Богдана Бакалейко**, следует из базы ведомства. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T18:12
2024-05-17T18:17
россия
общество
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. МВД России объявило в розыск бывшего журналиста телеканала "Дождь"* (внесен в список иноагентов) Богдана Бакалейко**, следует из базы ведомства. "Богдан Владимирович Бакалейко**, 16.5.1991", - следует из базы розыска МВД РФ. Статья, по которой он разыскивается, не разглашается. В марте 2023 года Минюст РФ добавил его в реестр иноагентов. В ведомстве ранее сообщали, что Бакалейко** распространял сообщения и материалы иноагентов, участвовал в создании материалов СМИ-иноагентов, распространял негативную информацию о деятельности органов государственной власти, высказывался против СВО.* СМИ или физическое лицо, имеющее статус иностранного агента.** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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россия, общество
Россия, Общество
Бывшего журналиста телеканала "Дождь"* Бакалейко** объявили в розыск

МВД: бывшего журналиста телеканала "Дождь" Бакалейко объявили в розыск

© Фото : соцсети журналистаБогдан Бакалейко*
Богдан Бакалейко* - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© Фото : соцсети журналиста
Богдан Бакалейко*. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. МВД России объявило в розыск бывшего журналиста телеканала "Дождь"* (внесен в список иноагентов) Богдана Бакалейко**, следует из базы ведомства.
"Богдан Владимирович Бакалейко**, 16.5.1991", - следует из базы розыска МВД РФ. Статья, по которой он разыскивается, не разглашается.
В марте 2023 года Минюст РФ добавил его в реестр иноагентов. В ведомстве ранее сообщали, что Бакалейко** распространял сообщения и материалы иноагентов, участвовал в создании материалов СМИ-иноагентов, распространял негативную информацию о деятельности органов государственной власти, высказывался против СВО.
* СМИ или физическое лицо, имеющее статус иностранного агента.
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
Журналист Михаил Зыгарь* (СМИ, выполняющее функции иноагента) - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
Журналист Михаил Зыгарь* объявлен в розыск в России
9 апреля, 22:22
 
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