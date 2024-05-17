https://ria.ru/20240517/rossiya-1946769421.html

ПФКИ выделил 2,5 млрд руб учреждениям культуры и спорта в новых регионах

ПФКИ выделил 2,5 млрд руб учреждениям культуры и спорта в новых регионах - РИА Новости, 17.05.2024

ПФКИ выделил 2,5 млрд руб учреждениям культуры и спорта в новых регионах

Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) выделил 2,5 миллиарда рублей учреждениям культуры и спорта в новых регионах России в 2023 году, сообщили РИА... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T09:05

2024-05-17T09:05

2024-05-17T19:22

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общество

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президентский фонд культурных инициатив

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россия

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) выделил 2,5 миллиарда рублей учреждениям культуры и спорта в новых регионах России в 2023 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации. "Отдельное внимание уделяется работе с ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областями, существенной дополнительной поддержкой для учреждений культуры и спорта новых субъектов России стала действующая благотворительная программа Президентского фонда культурных инициатив при участии коммерческих партнеров Фонда. В рамках программы в 2023 году четырем регионам было выделено 2,5 миллиарда рублей для поддержки 2118 учреждений", - говорится в сообщении.Отмечается, что на выделенные средства было закуплено оборудование, в том числе звуковое и световое, инструменты, интерактивные панели для музеев, костюмы, спортивный инвентарь, оргтехника, автотранспорт, установлены новые площадки ГТО, проведены ремонтные работы, перезапущена работа секций. Для обучения проектных команд новых регионов социокультурному проектированию, команда фонда неоднократно выезжала в новые регионы. По итогам 11 конкурсов 592 проекта связаны напрямую или косвенно с новыми регионами, общая сумма поддержки — 4,3 миллиарда рублей, добавили в пресс-службе. Уточняется, что жителям новых регионов необходима была помощь в реализации проектов: "Маленький театр больших историй. Дорогами Донбасса", "Код Донбасса", Книжки-раскраски "Детям о Донецком крае". "В эти дни проходит международный мультикультурный фестиваль "Звёзды над Донбассом", продолжается разработка контента и создание мультимедийных продуктов для новой экспозиции Луганского краеведческого музея "Новейшая история Луганщины". Поддержан проект, поданный от творческой команды Херсонской области — "Удивительные приключения Коли Арбузова", - подчеркнули в Фонде. Президентскому фонду культурных инициатив 17 мая исполняется три года. В 2021 году глава государства Владимир Путин подписал Указ "О создании Президентского фонда культурных инициатив". Цель его создания — оказание всесторонней поддержки проектам в сфере культуры, искусства, креативных (творческих) индустрий. Генеральный директор ПФКИ отметил, что за это время Фонд поддержал 7202 творческих проекта, общая сумма выделенных средств – свыше 25,4 миллиарда рублей.

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общество, здоровье - общество, президентский фонд культурных инициатив, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия