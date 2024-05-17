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Россия быстро возродила производство после распада СССР, заявил Путин - РИА Новости, 17.05.2024
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12:36 17.05.2024 (обновлено: 13:09 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/rossiya-1946640714.html
Россия быстро возродила производство после распада СССР, заявил Путин
Россия быстро возродила производство после распада СССР, заявил Путин - РИА Новости, 17.05.2024
Россия быстро возродила производство после распада СССР, заявил Путин
Россия утратила некоторые производственные компетенции после распада СССР, но быстро их восстановила, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T12:36
2024-05-17T13:09
россия
ссср
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Россия утратила некоторые производственные компетенции после распада СССР, но быстро их восстановила, сказал президент РФ Владимир Путин."Некоторые вещи, мы их утратили после развала Советского Союза, потому что у нас некоторые двигатели производились в других частях Советского союза, не в России. Морские двигатели в частности, но очень быстро все компетенции восстановили", - сказал Путин на встрече с китайскими и российскими студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.
https://ria.ru/20240515/putin-1946028143.html
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россия, ссср, владимир путин, экономика
Россия, СССР, Владимир Путин, Экономика
Россия быстро возродила производство после распада СССР, заявил Путин

Путин: РФ быстро восстановила производственные компетенции после распада СССР

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на встрече со студентами Харбинского политехнического университета. 17 мая 2024
Президент России Владимир Путин выступает на встрече со студентами Харбинского политехнического университета. 17 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин выступает на встрече со студентами Харбинского политехнического университета. 17 мая 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Россия утратила некоторые производственные компетенции после распада СССР, но быстро их восстановила, сказал президент РФ Владимир Путин.
"Некоторые вещи, мы их утратили после развала Советского Союза, потому что у нас некоторые двигатели производились в других частях Советского союза, не в России. Морские двигатели в частности, но очень быстро все компетенции восстановили", - сказал Путин на встрече с китайскими и российскими студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.
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