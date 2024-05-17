https://ria.ru/20240517/rossiya-1946640714.html

Россия быстро возродила производство после распада СССР, заявил Путин

Россия быстро возродила производство после распада СССР, заявил Путин - РИА Новости, 17.05.2024

Россия быстро возродила производство после распада СССР, заявил Путин

Россия утратила некоторые производственные компетенции после распада СССР, но быстро их восстановила, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T12:36

2024-05-17T12:36

2024-05-17T13:09

россия

ссср

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Россия утратила некоторые производственные компетенции после распада СССР, но быстро их восстановила, сказал президент РФ Владимир Путин."Некоторые вещи, мы их утратили после развала Советского Союза, потому что у нас некоторые двигатели производились в других частях Советского союза, не в России. Морские двигатели в частности, но очень быстро все компетенции восстановили", - сказал Путин на встрече с китайскими и российскими студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.

https://ria.ru/20240515/putin-1946028143.html

россия

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россия, ссср, владимир путин, экономика