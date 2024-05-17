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Россия планирует на ВЭФ подписать безвизовое соглашение с Мьянмой
Россия планирует на ВЭФ подписать безвизовое соглашение с Мьянмой - РИА Новости, 17.05.2024
Россия планирует на ВЭФ подписать безвизовое соглашение с Мьянмой
Соглашение о безвизовом режиме с Мьянмой находится в высокой степени готовности, подписать его планируется на полях предстоящего Восточного экономического... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T12:09
2024-05-17T12:09
2024-05-17T12:09
экономика
россия
мьянма
ближний восток
никита кондратьев
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
россия — исламский мир: kazanforum 2024
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КАЗАНЬ, 17 мая - РИА Новости. Соглашение о безвизовом режиме с Мьянмой находится в высокой степени готовности, подписать его планируется на полях предстоящего Восточного экономического форума (ВЭФ) в начале сентября, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минэкономразвития РФ. "Минэкономразвития России как регулятор в сфере туризма поддерживает установление безвизового режима со странами Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Большинство соглашений находится в высокой степени готовности. Введение безвизового режима с Мьянмой — одна из приоритетных задач. Планируем подписать соглашение на полях предстоящего Восточного экономического форума", — рассказали в ведомстве. Кроме того, накануне директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев в кулуарах форума "Россия — Исламский мир: KazanForum 2024" рассказал агентству, что Россия планирует в июне начать первые консультации с Индией для обсуждения запуска безвизового группового туристического обмена. Подписать двустороннее соглашение намерены до конца года.
https://ria.ru/20240516/minekonomrazvitiya-1946348458.html
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экономика, россия, мьянма, ближний восток, никита кондратьев, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), россия — исламский мир: kazanforum 2024
Экономика, Россия, Мьянма, Ближний Восток, Никита Кондратьев, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Россия — Исламский мир: KazanForum 2024
Россия планирует на ВЭФ подписать безвизовое соглашение с Мьянмой
МЭФ в начале сентября подпишет соглашение о безвизовом режиме с Мьянмой