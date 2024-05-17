Венгрия наложила вето на резолюцию Совета Европы о "мирном плане" Украины
Будапешт наложил вето на резолюцию СЕ по урегулированию конфликта на Украине
© AP Photo / Denes ErdosФлаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште
© AP Photo / Denes Erdos
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Будапешт наложил вето на резолюцию Совета Европы с признанием лишь "мирного плана" Владимира Зеленского, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Сегодня Совет Европы хотел принять резолюцию, в которой признавался бы в качестве приемлемой и заслуживающей поддержки формулы мира исключительно мирный план <...> Зеленского. Для нас это неприемлемо. Другие подготовили мирные планы, которые не хуже плана (Киева. — Прим. ред.)", — написал он в соцсетях.
По словам министра, он попросил, чтобы другие мирные планы тоже были указаны в резолюции Совета Европы.
"Большинство это отвергло. Вот почему я наложил вето, чтобы не было резолюции совета", — подчеркнул Сийярто.
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"Формула мира", которую продвигает Киев, требует восстановления территориальной целостности Украины, обеспечения евро-атлантических гарантий безопасности и создания специального трибунала для расследования приписываемых России "военных преступлений". В Москве ее считают оторванной от реальности.
Как подчеркивал Владимир Путин, "формула мира" Владимира Зеленского — это запретительные требования для переговорного процесса. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, называл эту инициативу ультиматумом для Москвы и "путем в никуда".
На Смоленской площади призвали США отказаться от так называемой формулы мира, если Вашингтон действительно хочет содействовать урегулированию конфликта.
Позиция России по переговорам
В Кремле не раз подчеркивали, что никогда не отказывались от переговоров с киевскими властями. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что сейчас для этого нет предпосылок, поскольку движение к миру исключается и Украиной, и коллективным Западом. По его словам, ситуация может измениться только при условии учета новых реалий, все требования Москвы хорошо известны.
Как заявил Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву, Россия готова к диалогу, но он должен быть основан на реальности, а не на "хотелках" после применения психотропных средств.
Помимо этого, глава государства указывал, что если Украина хочет начать переговоры, то ее руководство должно отменить декрет о запрете на их проведение.