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Венгрия наложила вето на резолюцию Совета Европы о "мирном плане" Украины - РИА Новости, 17.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:12 17.05.2024 (обновлено: 15:47 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/rezolyutsiya-1946677038.html
Венгрия наложила вето на резолюцию Совета Европы о "мирном плане" Украины
Венгрия наложила вето на резолюцию Совета Европы о "мирном плане" Украины - РИА Новости, 17.05.2024
Венгрия наложила вето на резолюцию Совета Европы о "мирном плане" Украины
Будапешт наложил вето на резолюцию Совета Европы с признанием лишь "мирного плана" Владимира Зеленского, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T14:12
2024-05-17T15:47
в мире
россия
киев
москва
петер сийярто
владимир зеленский
совет европы
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Будапешт наложил вето на резолюцию Совета Европы с признанием лишь "мирного плана" Владимира Зеленского, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто."Сегодня Совет Европы хотел принять резолюцию, в которой признавался бы в качестве приемлемой и заслуживающей поддержки формулы мира исключительно мирный план &lt;...&gt; Зеленского. Для нас это неприемлемо. Другие подготовили мирные планы, которые не хуже плана (Киева. — Прим. ред.)", — написал он в соцсетях.По словам министра, он попросил, чтобы другие мирные планы тоже были указаны в резолюции Совета Европы."Большинство это отвергло. Вот почему я наложил вето, чтобы не было резолюции совета", — подчеркнул Сийярто.Как подчеркивал Владимир Путин, "формула мира" Владимира Зеленского — это запретительные требования для переговорного процесса. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, называл эту инициативу ультиматумом для Москвы и "путем в никуда".На Смоленской площади призвали США отказаться от так называемой формулы мира, если Вашингтон действительно хочет содействовать урегулированию конфликта.Позиция России по переговорамВ Кремле не раз подчеркивали, что никогда не отказывались от переговоров с киевскими властями. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что сейчас для этого нет предпосылок, поскольку движение к миру исключается и Украиной, и коллективным Западом. По его словам, ситуация может измениться только при условии учета новых реалий, все требования Москвы хорошо известны.Как заявил Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву, Россия готова к диалогу, но он должен быть основан на реальности, а не на "хотелках" после применения психотропных средств.Помимо этого, глава государства указывал, что если Украина хочет начать переговоры, то ее руководство должно отменить декрет о запрете на их проведение.
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в мире, россия, киев, москва, петер сийярто, владимир зеленский, совет европы, владимир путин, венгрия, украина
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Венгрия наложила вето на резолюцию Совета Европы о "мирном плане" Украины

Будапешт наложил вето на резолюцию СЕ по урегулированию конфликта на Украине

© AP Photo / Denes ErdosФлаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Будапешт наложил вето на резолюцию Совета Европы с признанием лишь "мирного плана" Владимира Зеленского, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Сегодня Совет Европы хотел принять резолюцию, в которой признавался бы в качестве приемлемой и заслуживающей поддержки формулы мира исключительно мирный план <...> Зеленского. Для нас это неприемлемо. Другие подготовили мирные планы, которые не хуже плана (Киева. — Прим. ред.)", — написал он в соцсетях.
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По словам министра, он попросил, чтобы другие мирные планы тоже были указаны в резолюции Совета Европы.
"Большинство это отвергло. Вот почему я наложил вето, чтобы не было резолюции совета", — подчеркнул Сийярто.
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"Формула мира", которую продвигает Киев, требует восстановления территориальной целостности Украины, обеспечения евро-атлантических гарантий безопасности и создания специального трибунала для расследования приписываемых России "военных преступлений". В Москве ее считают оторванной от реальности.

Как подчеркивал Владимир Путин, "формула мира" Владимира Зеленского — это запретительные требования для переговорного процесса. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, называл эту инициативу ультиматумом для Москвы и "путем в никуда".
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Позиция России по переговорам

В Кремле не раз подчеркивали, что никогда не отказывались от переговоров с киевскими властями. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что сейчас для этого нет предпосылок, поскольку движение к миру исключается и Украиной, и коллективным Западом. По его словам, ситуация может измениться только при условии учета новых реалий, все требования Москвы хорошо известны.
Как заявил Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву, Россия готова к диалогу, но он должен быть основан на реальности, а не на "хотелках" после применения психотропных средств.
Помимо этого, глава государства указывал, что если Украина хочет начать переговоры, то ее руководство должно отменить декрет о запрете на их проведение.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевМоскваПетер СийяртоВладимир ЗеленскийСовет ЕвропыВладимир ПутинВенгрияУкраина
 
 
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