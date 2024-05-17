https://ria.ru/20240517/reshenie-1946568735.html

"Висят на волоске". Отчаянное решение ВСУ вызвало тревогу в Штатах

"Висят на волоске". Отчаянное решение ВСУ вызвало тревогу в Штатах - РИА Новости, 17.05.2024

"Висят на волоске". Отчаянное решение ВСУ вызвало тревогу в Штатах

Украинское командование вынуждено изматывать свои лучшие бригады, постоянно бросая их в бой против российских прорывов по всему фронту, пишут аналитики Майкл... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T04:47

2024-05-17T04:47

2024-05-17T09:05

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Украинское командование вынуждено изматывать свои лучшие бригады, постоянно бросая их в бой против российских прорывов по всему фронту, пишут аналитики Майкл Кофман и Роб Ли в статье для New York Times."Не имея достаточных сил и испытывая нехватку боеприпасов, украинские военные отвечают на прорывы России, перебрасывая свои лучшие бригады и элитные подразделения вдоль фронта. <...> Такие краткосрочные решения ведут к долгосрочным последствиям в виде потери подразделениями боеспособности", — считают эксперты.По словам Кофмана и Ли, в качестве "пожарных команд" могут применяться не только целые бригады, но и отдельные батальоны. При этом большинство подразделений так и не отводили на отдых с момента боев за Авдеевку.Постоянная переброска одних и тех же бригад на угрожаемые участки служит лишь частным проявлением общей нехватки ресурсов у ВСУ. Как отметили аналитики, в украинской армии все меньше личного состава, а ее линии обороны — все тоньше. Наступление России в Харьковской области усугубило проблемы Киева, заставив украинское командование задействовать ценные резервы."В ближайшие месяцы многое будет висеть на волоске (для Киева. — Прим. ред.)", — предупредили Кофман и Ли.В конце прошлой неделе российские войска начали активные боевые действия в Харьковской области. Президент Украины Владимир Зеленский за последние дни несколько раз назвал ситуацию сложной, а также он обвинил все мировое общество в отсутствии должной поддержки Украины. Генштаб ВСУ признал, что у российских войск есть "тактические успехи", а украинским подразделениям пришлось переместиться на "более выгодные позиции", то есть отступить.По информации Минобороны, за эти дни группировка "Север" продвинулась в глубину обороны противника и освободила села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечья, Гатище, Красное, Мороховец и еще некоторые населенные пункты. Серьезные бои ведутся на подступах к Липцам и в Волчанске.

https://ria.ru/20240517/katastrofa-1946561138.html

https://ria.ru/20240517/trebovanie-1946564395.html

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