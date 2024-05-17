СМИ: Франция тестирует разведгруппу, которая "будет полезна" на Украине
RTL: армия Франции тестирует разведгруппу, которая "будет полезна" на Украине
© AP Photo / Andreea AlexandruФранцузский военнослужащий стоит на основном боевом танке
© AP Photo / Andreea Alexandru
Французский военнослужащий стоит на основном боевом танке. Архивное фото
ПАРИЖ, 17 мая – РИА Новости. Французская армия в ходе учений в Эстонии тестирует новую группу разведки, которая "будет полезна на Украине", сообщает радиостанция RTL.
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В рамках этих учений проверяются навыки "совершенно нового подразделения, которое было бы очень полезно на Украине". Речь идет о так называемой группе FRAN, "ответственной за выход за пределы линии противника незамеченной, для обеспечения разведки и захвата траншей".
Как сообщил радиостанции старший сержант Квентин, местность в Эстонии "очень похожа ну Украину и на широкие равнины на востоке".
Как пишет СМИ, солдаты могут часами прятаться в кустах в камуфляжной одежде, пользуясь видео с беспилотника.
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"У нас есть обратная связь с камеры, которая осуществляется в реальном времени. Мы очень хорошо видим войска на земле на высоте 200 или 300 метров", - объяснил военный.
Это экспериментальное подразделение, состоящее из "ультра-малозаметных солдат", отвечает за обнаружение вражеских траншей, "нахождение точки входа во вражескую траншею и ее захват". Французские военные тренируются в реальных условиях и заявляют, что "уже готовы защищать своего эстонского союзника", заключает радиостанция.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Киева. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл опасной риторику Парижа по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России "стратегического поражения" Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".