https://ria.ru/20240517/razvedgruppa-1946815652.html

СМИ: Франция тестирует разведгруппу, которая "будет полезна" на Украине

СМИ: Франция тестирует разведгруппу, которая "будет полезна" на Украине - РИА Новости, 17.05.2024

СМИ: Франция тестирует разведгруппу, которая "будет полезна" на Украине

Французская армия в ходе учений в Эстонии тестирует новую группу разведки, которая "будет полезна на Украине", сообщает радиостанция RTL. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T23:45

2024-05-17T23:45

2024-05-17T23:45

специальная военная операция на украине

россия

украина

эстония

эммануэль макрон

дмитрий песков

нато

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929972881_0:37:3072:1764_1920x0_80_0_0_25b39da5cb1a1490737ad53ac5ee3cc9.jpg

ПАРИЖ, 17 мая – РИА Новости. Французская армия в ходе учений в Эстонии тестирует новую группу разведки, которая "будет полезна на Украине", сообщает радиостанция RTL. В настоящее время на территории Эстонии проходят учения, в которых задействованы 14 тысяч солдат стран НАТО "с целью показать России, что вторжение было бы плохой идеей", пишет СМИ. В рамках этих учений проверяются навыки "совершенно нового подразделения, которое было бы очень полезно на Украине". Речь идет о так называемой группе FRAN, "ответственной за выход за пределы линии противника незамеченной, для обеспечения разведки и захвата траншей". Как сообщил радиостанции старший сержант Квентин, местность в Эстонии "очень похожа ну Украину и на широкие равнины на востоке". Как пишет СМИ, солдаты могут часами прятаться в кустах в камуфляжной одежде, пользуясь видео с беспилотника. "У нас есть обратная связь с камеры, которая осуществляется в реальном времени. Мы очень хорошо видим войска на земле на высоте 200 или 300 метров", - объяснил военный. Это экспериментальное подразделение, состоящее из "ультра-малозаметных солдат", отвечает за обнаружение вражеских траншей, "нахождение точки входа во вражескую траншею и ее захват". Французские военные тренируются в реальных условиях и заявляют, что "уже готовы защищать своего эстонского союзника", заключает радиостанция. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Киева. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл опасной риторику Парижа по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России "стратегического поражения" Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".

https://ria.ru/20240516/zapad-1946093516.html

https://ria.ru/20240515/rossiya-1946046646.html

https://ria.ru/20240514/interesov-1945681879.html

россия

украина

эстония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, эстония, эммануэль макрон, дмитрий песков, нато, в мире