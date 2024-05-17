https://ria.ru/20240517/rakety-1946714340.html

"Хезболла" заявила о пуске 50 ракет по базе на Голанских высотах

"Хезболла" заявила о пуске 50 ракет по базе на Голанских высотах - РИА Новости, 17.05.2024

"Хезболла" заявила о пуске 50 ракет по базе на Голанских высотах

Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что в пятницу выпустило 50 ракет по израильской базе на территории оккупированных Голанских высот. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T16:22

2024-05-17T16:22

2024-05-17T16:22

в мире

израиль

голанские высоты

ливан

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 17 мая – РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что в пятницу выпустило 50 ракет по израильской базе на территории оккупированных Голанских высот. "Бойцы "Хезболлах" обстреляли 50 ракетами "Катюша" базу снабжения на оккупированных Голанских высотах", - говорится в заявлении движения. "Хезболлах" отметило, что обстрел был совершен в ответ на израильский удар по деревне Эн-Наджария на юге Ливана, в результате которого погибли мирные жители. До 1967 года Голанские высоты входили в состав сирийской провинции Эль-Кунейтра, населенной в основном друзами, особой этноконфессиональной группой арабов. В ходе Шестидневной войны 1967 года, а также четвертой арабо-израильской войны 1973 года две трети этой стратегической территории были захвачены Израилем. В 1981 году еврейское государство в одностороннем порядке провозгласило суверенитет над регионом, однако Совет Безопасности ООН не признал данное решение. 25 марта 2019 года тогдашний президент США Дональд Трамп признал оккупированные Голаны израильской территорией. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.

https://ria.ru/20240515/khezbolla-1946117862.html

https://ria.ru/20240414/izrail-1939869277.html

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в мире, израиль, голанские высоты, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году