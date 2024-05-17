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Над Белгородской областью уничтожили ракету "Точка-У" - РИА Новости, 17.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:30 17.05.2024 (обновлено: 20:36 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/raketa-1946788861.html
Над Белгородской областью уничтожили ракету "Точка-У"
Над Белгородской областью уничтожили ракету "Точка-У" - РИА Новости, 17.05.2024
Над Белгородской областью уничтожили ракету "Точка-У"
Дежурные средства российской ПВО уничтожили запущенные Украиной оперативно-тактическую ракету "Точка-У" над Белгородской областью и беспилотник над Брянской... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T20:30
2024-05-17T20:36
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
безопасность
украина
брянская область
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили запущенные Украиной оперативно-тактическую ракету "Точка-У" над Белгородской областью и беспилотник над Брянской областью, сообщили в Минобороны России."Семнадцатого мая около 19.40 пресечён ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением оперативно-тактической ракеты "Точка-У" и БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации... Дежурными средствами ПВО были уничтожены одна ОТР над территорией Белгородской области и украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240517/ukraina-1946528827.html
россия
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россия, белгородская область, безопасность, украина, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Безопасность, Украина, Брянская область
Над Белгородской областью уничтожили ракету "Точка-У"

МО РФ: ПВО над Белгородской областью уничтожила ракету "Точка-У" и дрон

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкПоказательный пуск ракеты из тактического комплекса "Точка-У"
Показательный пуск ракеты из тактического комплекса Точка-У - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили запущенные Украиной оперативно-тактическую ракету "Точка-У" над Белгородской областью и беспилотник над Брянской областью, сообщили в Минобороны России.
"Семнадцатого мая около 19.40 пресечён ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением оперативно-тактической ракеты "Точка-У" и БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации... Дежурными средствами ПВО были уничтожены одна ОТР над территорией Белгородской области и украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБелгородская областьБезопасностьУкраинаБрянская область
 
 
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