https://ria.ru/20240517/raketa-1946788861.html

Над Белгородской областью уничтожили ракету "Точка-У"

Над Белгородской областью уничтожили ракету "Точка-У" - РИА Новости, 17.05.2024

Над Белгородской областью уничтожили ракету "Точка-У"

Дежурные средства российской ПВО уничтожили запущенные Украиной оперативно-тактическую ракету "Точка-У" над Белгородской областью и беспилотник над Брянской... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T20:30

2024-05-17T20:30

2024-05-17T20:36

специальная военная операция на украине

россия

белгородская область

безопасность

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брянская область

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили запущенные Украиной оперативно-тактическую ракету "Точка-У" над Белгородской областью и беспилотник над Брянской областью, сообщили в Минобороны России."Семнадцатого мая около 19.40 пресечён ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением оперативно-тактической ракеты "Точка-У" и БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации... Дежурными средствами ПВО были уничтожены одна ОТР над территорией Белгородской области и украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240517/ukraina-1946528827.html

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белгородская область

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россия, белгородская область, безопасность, украина, брянская область