https://ria.ru/20240517/raketa-1946788861.html
Над Белгородской областью уничтожили ракету "Точка-У"
Над Белгородской областью уничтожили ракету "Точка-У" - РИА Новости, 17.05.2024
Над Белгородской областью уничтожили ракету "Точка-У"
Дежурные средства российской ПВО уничтожили запущенные Украиной оперативно-тактическую ракету "Точка-У" над Белгородской областью и беспилотник над Брянской... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T20:30
2024-05-17T20:30
2024-05-17T20:36
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
безопасность
украина
брянская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832197599_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_0c0ea965a91509346194ebba8361b46a.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили запущенные Украиной оперативно-тактическую ракету "Точка-У" над Белгородской областью и беспилотник над Брянской областью, сообщили в Минобороны России."Семнадцатого мая около 19.40 пресечён ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением оперативно-тактической ракеты "Точка-У" и БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации... Дежурными средствами ПВО были уничтожены одна ОТР над территорией Белгородской области и украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240517/ukraina-1946528827.html
россия
белгородская область
украина
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832197599_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_cab8db268bf8d643393332526f9d0407.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белгородская область, безопасность, украина, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Безопасность, Украина, Брянская область
Над Белгородской областью уничтожили ракету "Точка-У"
МО РФ: ПВО над Белгородской областью уничтожила ракету "Точка-У" и дрон