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Над Белгородом и районом сработали системы ПВО - РИА Новости, 17.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:59 17.05.2024 (обновлено: 22:03 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/pvo-1946804148.html
Над Белгородом и районом сработали системы ПВО
Над Белгородом и районом сработали системы ПВО - РИА Новости, 17.05.2024
Над Белгородом и районом сработали системы ПВО
Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, на подлете к Белгороду сбиты несколько воздушных целей, два человека пострадали, сообщил губернатор РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T21:59
2024-05-17T22:03
происшествия
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, на подлете к Белгороду сбиты несколько воздушных целей, два человека пострадали, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, два человека пострадали", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240516/ukraine-1946122816.html
белгород
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происшествия, белгород, белгородский район, вячеслав гладков
Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков
Над Белгородом и районом сработали системы ПВО

Гладков: над Белгородом и районом сработали системы ПВО, пострадали 2 человека

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, на подлете к Белгороду сбиты несколько воздушных целей, два человека пострадали, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, два человека пострадали", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
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