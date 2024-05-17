https://ria.ru/20240517/pvo-1946804148.html

Над Белгородом и районом сработали системы ПВО

Над Белгородом и районом сработали системы ПВО - РИА Новости, 17.05.2024

Над Белгородом и районом сработали системы ПВО

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, на подлете к Белгороду сбиты несколько воздушных целей, два человека пострадали, сообщил губернатор РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T21:59

2024-05-17T21:59

2024-05-17T22:03

происшествия

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

вячеслав гладков

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, на подлете к Белгороду сбиты несколько воздушных целей, два человека пострадали, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, два человека пострадали", - написал Гладков в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240516/ukraine-1946122816.html

белгород

белгородский район

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происшествия, белгород, белгородский район, вячеслав гладков