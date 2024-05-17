https://ria.ru/20240517/putin-1946686899.html
"Я не интернет": Путин предупредил студентов перед ответами на их вопросы
"Я не интернет": Путин предупредил студентов перед ответами на их вопросы - РИА Новости, 17.05.2024
"Я не интернет": Путин предупредил студентов перед ответами на их вопросы
Президент РФ Владимир Путин на встрече с китайскими и российскими студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета заявил, что он не... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T14:55
2024-05-17T14:55
2024-05-17T14:55
россия
владимир путин
политика
китай
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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с китайскими и российскими студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета заявил, что он не сможет ответить на каждый вопрос, но попробует сформулировать свое мнение. "Я не интернет, я на каждый вопрос ваш не отвечу, но попробую сформулировать свое мнение по тем темам, которые вас волнуют", - сказал Путин.
https://ria.ru/20221125/internet-1834238176.html
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Путин: я не интернет, я на каждый ваш вопрос не отвечу
Путин: я не интернет, я на каждый ваш вопрос не отвечу
2024-05-17T14:55
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PT6M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, политика, китай
Россия, Владимир Путин, Политика, Китай
"Я не интернет": Путин предупредил студентов перед ответами на их вопросы
Путин предупредил студентов, что не сможет ответить абсолютно на все их вопросы