https://ria.ru/20240517/putin-1946686899.html

"Я не интернет": Путин предупредил студентов перед ответами на их вопросы

"Я не интернет": Путин предупредил студентов перед ответами на их вопросы - РИА Новости, 17.05.2024

"Я не интернет": Путин предупредил студентов перед ответами на их вопросы

Президент РФ Владимир Путин на встрече с китайскими и российскими студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета заявил, что он не... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T14:55

2024-05-17T14:55

2024-05-17T14:55

россия

владимир путин

политика

китай

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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с китайскими и российскими студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета заявил, что он не сможет ответить на каждый вопрос, но попробует сформулировать свое мнение. "Я не интернет, я на каждый вопрос ваш не отвечу, но попробую сформулировать свое мнение по тем темам, которые вас волнуют", - сказал Путин.

https://ria.ru/20221125/internet-1834238176.html

россия

китай

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Путин: я не интернет, я на каждый ваш вопрос не отвечу Путин: я не интернет, я на каждый ваш вопрос не отвечу 2024-05-17T14:55 true PT6M26S

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Кирилл Волков

россия, владимир путин, политика, китай