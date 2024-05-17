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"Я не интернет": Путин предупредил студентов перед ответами на их вопросы - РИА Новости, 17.05.2024
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14:55 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/putin-1946686899.html
"Я не интернет": Путин предупредил студентов перед ответами на их вопросы
"Я не интернет": Путин предупредил студентов перед ответами на их вопросы - РИА Новости, 17.05.2024
"Я не интернет": Путин предупредил студентов перед ответами на их вопросы
Президент РФ Владимир Путин на встрече с китайскими и российскими студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета заявил, что он не... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T14:55
2024-05-17T14:55
россия
владимир путин
политика
китай
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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с китайскими и российскими студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета заявил, что он не сможет ответить на каждый вопрос, но попробует сформулировать свое мнение. "Я не интернет, я на каждый вопрос ваш не отвечу, но попробую сформулировать свое мнение по тем темам, которые вас волнуют", - сказал Путин.
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Путин: я не интернет, я на каждый ваш вопрос не отвечу
Путин: я не интернет, я на каждый ваш вопрос не отвечу
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россия, владимир путин, политика, китай
Россия, Владимир Путин, Политика, Китай
"Я не интернет": Путин предупредил студентов перед ответами на их вопросы

Путин предупредил студентов, что не сможет ответить абсолютно на все их вопросы

Читать ria.ru в
ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с китайскими и российскими студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета заявил, что он не сможет ответить на каждый вопрос, но попробует сформулировать свое мнение.
"Я не интернет, я на каждый вопрос ваш не отвечу, но попробую сформулировать свое мнение по тем темам, которые вас волнуют", - сказал Путин.
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