https://ria.ru/20240517/putin-1946686179.html

Путину подарили фотоальбом со строителями Харбинского университета из СССР

Путину подарили фотоальбом со строителями Харбинского университета из СССР - РИА Новости, 17.05.2024

Путину подарили фотоальбом со строителями Харбинского университета из СССР

Президент России Владимир Путин во время визита Харбинского политехнического университета и общения с его студентами получил в подарок альбом с фотографиями... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T14:53

2024-05-17T14:53

2024-05-17T14:53

россия

китай

владимир путин

ссср

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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время визита Харбинского политехнического университета и общения с его студентами получил в подарок альбом с фотографиями советских специалистов, помогавших строить вуз. "Чтобы поблагодарить президента за его визит, мы приготовили подарок. В 1950-е годы прошлого века более 70 советских специалистов приехали сюда, чтобы помочь в строительстве нашего университета. Они сыграли очень важную роль для развития нашего университета и оставили много ценных воспоминаний", - сказал модератор беседы. По его словам, фотоальбом является символом большой дружбы между Китаем и Россией. "Спасибо за ваши аплодисменты. Спасибо за терпение, с которым вы меня слушали, и спасибо за такую заинтересованную живую беседу! Хочу вам всем пожелать всего самого доброго в вашей жизни, вашей карьере. Вы люди молодые, амбициозные, только набираетесь необходимых знаний. Уверен, все они будут востребованы. Всего вам самого доброго, спасибо большое", - ответил Путин в завершение встречи со студентами Харбинского политехнического университета.

https://ria.ru/20240517/putin-1946609978.html

россия

китай

ссср

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россия, китай, владимир путин, ссср, харбин