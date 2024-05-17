https://ria.ru/20240517/putin-1946686179.html
Путину подарили фотоальбом со строителями Харбинского университета из СССР
Путину подарили фотоальбом со строителями Харбинского университета из СССР - РИА Новости, 17.05.2024
Путину подарили фотоальбом со строителями Харбинского университета из СССР
Президент России Владимир Путин во время визита Харбинского политехнического университета и общения с его студентами получил в подарок альбом с фотографиями... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T14:53
2024-05-17T14:53
2024-05-17T14:53
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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время визита Харбинского политехнического университета и общения с его студентами получил в подарок альбом с фотографиями советских специалистов, помогавших строить вуз. "Чтобы поблагодарить президента за его визит, мы приготовили подарок. В 1950-е годы прошлого века более 70 советских специалистов приехали сюда, чтобы помочь в строительстве нашего университета. Они сыграли очень важную роль для развития нашего университета и оставили много ценных воспоминаний", - сказал модератор беседы. По его словам, фотоальбом является символом большой дружбы между Китаем и Россией. "Спасибо за ваши аплодисменты. Спасибо за терпение, с которым вы меня слушали, и спасибо за такую заинтересованную живую беседу! Хочу вам всем пожелать всего самого доброго в вашей жизни, вашей карьере. Вы люди молодые, амбициозные, только набираетесь необходимых знаний. Уверен, все они будут востребованы. Всего вам самого доброго, спасибо большое", - ответил Путин в завершение встречи со студентами Харбинского политехнического университета.
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россия, китай, владимир путин, ссср, харбин
Россия, Китай, Владимир Путин, СССР, Харбин
Путину подарили фотоальбом со строителями Харбинского университета из СССР
Путину подарили альбом с помогавшими строить вуз в Харбине строителями из СССР
ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время визита Харбинского политехнического университета и общения с его студентами получил в подарок альбом с фотографиями советских специалистов, помогавших строить вуз.
"Чтобы поблагодарить президента за его визит, мы приготовили подарок. В 1950-е годы прошлого века более 70 советских специалистов приехали сюда, чтобы помочь в строительстве нашего университета. Они сыграли очень важную роль для развития нашего университета и оставили много ценных воспоминаний", - сказал модератор беседы.
По его словам, фотоальбом является символом большой дружбы между Китаем
и Россией.
"Спасибо за ваши аплодисменты. Спасибо за терпение, с которым вы меня слушали, и спасибо за такую заинтересованную живую беседу! Хочу вам всем пожелать всего самого доброго в вашей жизни, вашей карьере. Вы люди молодые, амбициозные, только набираетесь необходимых знаний. Уверен, все они будут востребованы. Всего вам самого доброго, спасибо большое", - ответил Путин в завершение встречи со студентами Харбинского политехнического университета.