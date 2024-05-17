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Путин заявил, что будущее человечества лишь отчасти зависит от КНР и России - РИА Новости, 17.05.2024
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14:44 17.05.2024 (обновлено: 16:14 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/putin-1946683649.html
Путин заявил, что будущее человечества лишь отчасти зависит от КНР и России
Путин заявил, что будущее человечества лишь отчасти зависит от КНР и России - РИА Новости, 17.05.2024
Путин заявил, что будущее человечества лишь отчасти зависит от КНР и России
Только отчасти будущее зависит от Китая и России, будущее человечества зависит от самого человечества, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T14:44
2024-05-17T16:14
россия
китай
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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Только отчасти будущее зависит от Китая и России, будущее человечества зависит от самого человечества, заявил президент России Владимир Путин. "То, что от России и Китая зависит будущее - это отчасти, только отчасти так, потому что будущее человечества зависит от всего человечества. Но, разумеется, и Китай, и Россия - это важные составляющие современной цивилизации, и у нас есть собственное мнение о том, как мы должны развиваться, и это развитие безусловно будет влиять на развитие всех партнеров на планете", - сказал Путин на пресс-конференции.
https://ria.ru/20240517/torgovlya-1946683338.html
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россия, китай, владимир путин, в мире
Россия, Китай, Владимир Путин, В мире
Путин заявил, что будущее человечества лишь отчасти зависит от КНР и России

Путин: будущее человечества зависит от всех и только отчасти от КНР и РФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Только отчасти будущее зависит от Китая и России, будущее человечества зависит от самого человечества, заявил президент России Владимир Путин.
"То, что от России и Китая зависит будущее - это отчасти, только отчасти так, потому что будущее человечества зависит от всего человечества. Но, разумеется, и Китай, и Россия - это важные составляющие современной цивилизации, и у нас есть собственное мнение о том, как мы должны развиваться, и это развитие безусловно будет влиять на развитие всех партнеров на планете", - сказал Путин на пресс-конференции.
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