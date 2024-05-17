https://ria.ru/20240517/putin-1946683649.html

Путин заявил, что будущее человечества лишь отчасти зависит от КНР и России

Путин заявил, что будущее человечества лишь отчасти зависит от КНР и России - РИА Новости, 17.05.2024

Путин заявил, что будущее человечества лишь отчасти зависит от КНР и России

Только отчасти будущее зависит от Китая и России, будущее человечества зависит от самого человечества, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T14:44

2024-05-17T14:44

2024-05-17T16:14

россия

китай

владимир путин

в мире

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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Только отчасти будущее зависит от Китая и России, будущее человечества зависит от самого человечества, заявил президент России Владимир Путин. "То, что от России и Китая зависит будущее - это отчасти, только отчасти так, потому что будущее человечества зависит от всего человечества. Но, разумеется, и Китай, и Россия - это важные составляющие современной цивилизации, и у нас есть собственное мнение о том, как мы должны развиваться, и это развитие безусловно будет влиять на развитие всех партнеров на планете", - сказал Путин на пресс-конференции.

https://ria.ru/20240517/torgovlya-1946683338.html

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россия, китай, владимир путин, в мире