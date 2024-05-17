https://ria.ru/20240517/putin-1946676219.html
В вопросе санкций Европа подтверждает свою зависимость от США, заявил Путин
В вопросе санкций Европа подтверждает свою зависимость от США, заявил Путин - РИА Новости, 17.05.2024
В вопросе санкций Европа подтверждает свою зависимость от США, заявил Путин
Европейцы в вопросе санкций подтверждают свою зависимость от США, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T14:10
2024-05-17T14:10
2024-05-17T14:11
сша
россия
владимир путин
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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Европейцы в вопросе санкций подтверждают свою зависимость от США, заявил президент России Владимир Путин. "Кстати говоря, такие санкции применяются теми же самыми американцами либо европейцами и в отношении даже своих союзников. Европейцы-то в отношении американцев не применяют, а американцы в отношении европейских экономоператоров принимают такие санкции и часто доводят их до логического завершения... И европейцы все это глотают, лишний раз подтверждая свою вассальную зависимость от суверена за океаном. Ну, бог с ними", - сказал Путин на пресс-конференции.
https://ria.ru/20240327/sanktsii-1936222383.html
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сша, россия, владимир путин
США, Россия, Владимир Путин
В вопросе санкций Европа подтверждает свою зависимость от США, заявил Путин
Путин: европейцы в вопросе санкций подтверждают свою зависимость от США