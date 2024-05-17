https://ria.ru/20240517/putin-1946676219.html

В вопросе санкций Европа подтверждает свою зависимость от США, заявил Путин

В вопросе санкций Европа подтверждает свою зависимость от США, заявил Путин - РИА Новости, 17.05.2024

В вопросе санкций Европа подтверждает свою зависимость от США, заявил Путин

Европейцы в вопросе санкций подтверждают свою зависимость от США, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T14:10

2024-05-17T14:10

2024-05-17T14:11

сша

россия

владимир путин

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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Европейцы в вопросе санкций подтверждают свою зависимость от США, заявил президент России Владимир Путин. "Кстати говоря, такие санкции применяются теми же самыми американцами либо европейцами и в отношении даже своих союзников. Европейцы-то в отношении американцев не применяют, а американцы в отношении европейских экономоператоров принимают такие санкции и часто доводят их до логического завершения... И европейцы все это глотают, лишний раз подтверждая свою вассальную зависимость от суверена за океаном. Ну, бог с ними", - сказал Путин на пресс-конференции.

https://ria.ru/20240327/sanktsii-1936222383.html

сша

россия

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2024

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сша, россия, владимир путин