Рейтинг@Mail.ru
Путин счел вопрос о легитимности Зеленского делом правовой системы Украины - РИА Новости, 17.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:00 17.05.2024 (обновлено: 16:33 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/putin-1946673143.html
Путин счел вопрос о легитимности Зеленского делом правовой системы Украины
Путин счел вопрос о легитимности Зеленского делом правовой системы Украины - РИА Новости, 17.05.2024
Путин счел вопрос о легитимности Зеленского делом правовой системы Украины
Президент России Владимир Путин заявил, что на вопрос о легитимности Владимира Зеленского после истечения его полномочий главы государства должны ответить... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T14:00
2024-05-17T16:33
украина
россия
китай
владимир путин
владимир зеленский
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/11/1946667647_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e9a900adf49048c1cf1bb5f28a7babde.jpg
ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что на вопрос о легитимности Владимира Зеленского после истечения его полномочий главы государства должны ответить политическая и правовая системы самой Украины. "По поводу легитимности - на этот вопрос прежде всего должна ответить политическая и правовая система самой Украины", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай, комментируя вопрос о легитимности Владимира Зеленского после истечения его президентского срока на Украине. Глава государства добавил, что на Украине в конституции "есть всякие варианты". "Это вопрос оценки, эту оценку в первую очередь должен дать конституционный суд, да и вообще политическая система самой Украины", - заключил он.
https://ria.ru/20240517/putin-1946663798.html
украина
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин о легитимности Зеленского на фоне отмены выборов на Украине
Путин о легитимности Зеленского на фоне отмены выборов на Украине
2024-05-17T14:00
true
PT1M09S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/11/1946667647_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6a2030fb6b9f1d2bffb57b7dd6d3881a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, китай, владимир путин, владимир зеленский, в мире
Украина, Россия, Китай, Владимир Путин, Владимир Зеленский, В мире
Путин счел вопрос о легитимности Зеленского делом правовой системы Украины

Путин: о легитимности Зеленского должна ответить правовая система Украины

Читать ria.ru в
ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что на вопрос о легитимности Владимира Зеленского после истечения его полномочий главы государства должны ответить политическая и правовая системы самой Украины.
"По поводу легитимности - на этот вопрос прежде всего должна ответить политическая и правовая система самой Украины", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай, комментируя вопрос о легитимности Владимира Зеленского после истечения его президентского срока на Украине.
Глава государства добавил, что на Украине в конституции "есть всякие варианты".
"Это вопрос оценки, эту оценку в первую очередь должен дать конституционный суд, да и вообще политическая система самой Украины", - заключил он.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
Для России может иметь значение легитимность Зеленского, заявил Путин
Вчера, 13:36
 
УкраинаРоссияКитайВладимир ПутинВладимир ЗеленскийВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала