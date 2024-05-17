https://ria.ru/20240517/putin-1946673143.html

Путин счел вопрос о легитимности Зеленского делом правовой системы Украины

Путин счел вопрос о легитимности Зеленского делом правовой системы Украины - РИА Новости, 17.05.2024

Путин счел вопрос о легитимности Зеленского делом правовой системы Украины

Президент России Владимир Путин заявил, что на вопрос о легитимности Владимира Зеленского после истечения его полномочий главы государства должны ответить... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T14:00

2024-05-17T14:00

2024-05-17T16:33

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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что на вопрос о легитимности Владимира Зеленского после истечения его полномочий главы государства должны ответить политическая и правовая системы самой Украины. "По поводу легитимности - на этот вопрос прежде всего должна ответить политическая и правовая система самой Украины", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай, комментируя вопрос о легитимности Владимира Зеленского после истечения его президентского срока на Украине. Глава государства добавил, что на Украине в конституции "есть всякие варианты". "Это вопрос оценки, эту оценку в первую очередь должен дать конституционный суд, да и вообще политическая система самой Украины", - заключил он.

https://ria.ru/20240517/putin-1946663798.html

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Путин о легитимности Зеленского на фоне отмены выборов на Украине Путин о легитимности Зеленского на фоне отмены выборов на Украине 2024-05-17T14:00 true PT1M09S

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украина, россия, китай, владимир путин, владимир зеленский, в мире