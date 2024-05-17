https://ria.ru/20240517/putin-1946669632.html
Путин счел обсуждение конференции по Украине в Швейцарии ненужным
Путин счел обсуждение конференции по Украине в Швейцарии ненужным - РИА Новости, 17.05.2024
Путин счел обсуждение конференции по Украине в Швейцарии ненужным
Президент РФ Владимир Путин, говоря о мирной конференции в Швейцарии по Украине, заявил, что Россия не собирается обсуждать "с центра поля" то, чего не знает. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T13:51
2024-05-17T13:51
2024-05-17T14:09
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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о мирной конференции в Швейцарии по Украине, заявил, что Россия не собирается обсуждать "с центра поля" то, чего не знает. "Мы не собираемся обсуждать с центра поля то, чего мы не знаем", - сказал он журналистам. Путин напомнил, что РФ на эту конференцию не приглашают, "более того, говорят, что они нас там не видят". "Ну не видят, не надо", - сказал он.
https://ria.ru/20240517/putin-1946657413.html
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россия, швейцария, украина, владимир путин
Россия, Швейцария, Украина, Владимир Путин
Путин счел обсуждение конференции по Украине в Швейцарии ненужным
Путин о конференции в Швейцарии: не собираемся обсуждать то, чего не знаем
ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о мирной конференции в Швейцарии по Украине, заявил, что Россия не собирается обсуждать "с центра поля" то, чего не знает.
"Мы не собираемся обсуждать с центра поля то, чего мы не знаем", - сказал он журналистам.
Путин напомнил, что РФ на эту конференцию не приглашают, "более того, говорят, что они нас там не видят".
"Ну не видят, не надо", - сказал он.