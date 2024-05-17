https://ria.ru/20240517/putin-1946669632.html

Путин счел обсуждение конференции по Украине в Швейцарии ненужным

Путин счел обсуждение конференции по Украине в Швейцарии ненужным - РИА Новости, 17.05.2024

Путин счел обсуждение конференции по Украине в Швейцарии ненужным

Президент РФ Владимир Путин, говоря о мирной конференции в Швейцарии по Украине, заявил, что Россия не собирается обсуждать "с центра поля" то, чего не знает. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T13:51

2024-05-17T13:51

2024-05-17T14:09

россия

швейцария

украина

владимир путин

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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о мирной конференции в Швейцарии по Украине, заявил, что Россия не собирается обсуждать "с центра поля" то, чего не знает. "Мы не собираемся обсуждать с центра поля то, чего мы не знаем", - сказал он журналистам. Путин напомнил, что РФ на эту конференцию не приглашают, "более того, говорят, что они нас там не видят". "Ну не видят, не надо", - сказал он.

https://ria.ru/20240517/putin-1946657413.html

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швейцария

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россия, швейцария, украина, владимир путин